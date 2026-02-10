獲利題材加持　永豐金、元大金股價同刷新高

▲永豐金1月獲利報喜，股價創新高。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
金融股1月獲利陸續出爐，永豐金（2890）單月稅後淨利達51.03億元，年增率76%，創下歷史同期的新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為0.35元，激勵今（10）日股價跳空開高，上攻30.8元，創下歷史新高價位，元大金（2885）挾著台股交投熱絡，增添獲利動能想像空間，股價上攻44.7元新高價位，國泰金（2882）、富邦金（2881）漲幅均逾1%。
永豐金公布1月稅後純益51.03億元，年增率76%，創下歷史同期的新高紀錄，EPS 0.35元，1月獲利大幅成長主因永豐銀稅後淨利達34.77億元，年增37%，由利息淨收益及手續費淨收益的雙位數增長所帶動，年增長各為30%與21%。
挾著獲利攀高消息，永豐金跳空開高站上30元價位，最高來到30.8元，漲幅來達2.66%。
台股一度突破3萬3千點大關，市場交投熱絡，證券龍頭股元大金連續兩天攻高，今日來到44.7元新高價位，元大金去年全年稅後淨利365.2億元，創歷史新高，EPS 2.74元，以往年配息率，市場推估今年配息金額落1.6～1.65元之間，股息殖利率落3.6%。
