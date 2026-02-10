獲利題材加持　永豐金、元大金股價同刷新高

記憶體就是缺！ 黃仁勳與南韓大廠「雞啤會」固樁HBM 4

SK 集團會長崔泰源日前在美國矽谷，與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳進行近三個月來的首次會面，雙方以輕鬆的「炸雞配啤酒（chimaek）」形式交流，但談話內容聚焦於下一代 AI 記憶體布局，尤其是 HBM4 的供應合作。

記憶體多空激戰！旺宏力守紅盤 華邦電、力積電翻黑

美國科技股反彈，帶動今（10）日半導體族群攻勢，旺宏（2337）連續兩天攀高，最高來到95.3元，開盤交易一個半小時，成交量來到18萬多張，居上市成交量最大個股，華邦電（2344）、力積電（6770）股價相關翻黑分居上市第二、三大成交量個股，威剛（3260）、群聯（8299）等指數震盪翻黑。

獨／存款領不出難繳醫藥費 合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

民眾Y小姐在「Threads」上分享近期家人到合庫某分行領錢的不愉快經驗，指媽媽幫重病姊姊領醫藥費遭到行員刁難，甚至冷語說出「等到變遺產就可以領」等字眼，對身心煎熬的家屬二次打擊，Y小姐說：「銀行規定是什麼我們都願意配合」、「行員應該引導民眾如何辦理(這種事)，而不是『建議』顧客讓存款變成遺產。」合庫銀則表示行員溝通未能妥適，深感抱歉，將要求分行檢討並加強人員教育訓練。

上海商銀系統出包 年關前76家分行、ATM一度領不出錢

農曆春節假期即將到來，不少人選在過年前到銀行提領存款，上海商銀今（10）日上午發生系統故障，全台76家分行臨櫃台、外幣皆無法存提、269台ATM也都領不到錢，急得跳腳。

快訊／台股33K來了！封關前1日達陣 台積電飆1875元天價

台股今（10）日蛇年封關倒數第2天持續趕進度，開盤13分鐘加權指數大漲633.91點，最高來到33038.53點，台積電（2330）漲60元或3.31%至1875元，成交量逾1.31萬張。

快訊／台積電收1880元天價 台股暴漲668點刷33072史上新高

台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲668.35點，以33072.97點作收，漲幅2.06％，成交量6565.05億元。

快訊／台北101大樓15%股權標售 宏泰集團全拿

中央存保辦理中聯信託標售持有之台北金融大樓公司股權標售結果公告出爐，由於呈達投資、宏泰人壽以38.72元，合計得標股數 2.22億多股，約15%股權。

先進製程需求旺 家登1月營收衝6.34億元、年增逾6成

半導體設備大廠家登精密（3680）今日公佈2026年1月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.34億元，與去年同期3.9億成長63%。2026年延續去年Q4氣勢，出貨力道強勁，產能滿載，全力備貨客戶年前需求。家登表示，新的一年依然瞄準高營收成長目標，透過關鍵產品邁向新的量能高峰，家登長期佈局之擴廠、擴線及人力支援陸續到位，配合客戶需求滾動式調整，2026年家登積極進攻市占，產能無憂。

台股刷3萬3千點新高 國泰世華銀首推新台幣計價結構型商品

人工智慧（AI）科技供應鏈帶動，台股持續走強，今（10）日挑戰3萬3千點大關，每日成交量逼近兆元關卡，活躍交易人數更超過600萬人，國泰世華銀行首推以新台幣計價、連結台股之結構型商品 ，協助專業客戶 打造最符合自己投資策略，同時降低外幣轉換投資的匯率風險，強化投資策略彈性。

台美ART簽署在即 經濟部找車輛公會、9大車廠談關稅

傳台美對等貿易協定（ART）可望於農曆春節前完成簽署，美製進口車關稅備受矚目。政府近期持續與產業溝通，知情人士透露，經濟部今天將召開「汽車製造產業座談會」，由部長龔明鑫親自主持，邀請車輛公會與9大本土車廠討論關稅事宜；勞動部長洪申翰則規劃12日邀請主要車廠工會座談。