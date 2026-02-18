美記憶體飆股SanDisk 遭大股東賣股　盤後股價挫逾3%

▲SanDisk遭大股東賣股，股價盤後走跌。（示意圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據《彭博》報導，威騰電子（Western Digital 、WDC）正尋求透過出售所持有在一年前分拆出來記憶體大廠 SanDisk 的股份來籌集 30.9 億美元。

SanDisk 在17日正常盤以下跌35.97美元或5.74%、590.59美元作收，盤後隨著釋股消息，一度跌至568美元，下挫逾3%。受人工智慧（AI）領域投資熱潮的影響，全球記憶體晶片短缺，Sandisk從中受益匪淺， 一直是標普 500 指數中表現最好的股票，今年股價已經大漲近150%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《彭博》報導，知情人士透露，此次威騰電子售出SanDisk 股票價格為每股535美元至555美元。這比SanDisk 在17日收盤價590.59美元折讓高達9.4%。

知情人士透露，此次發行獲得了超額認購。而SanDisk 代表其前母公司威騰電子發布聲明，宣布啟動該股份出售，但聲明並未透露將出售多少股份。

聲明顯示，威騰電子預計將以摩根大通和美國銀行旗下關聯公司持有的債務交換其持有的SanDisk 股票，這兩家銀行將把這些股票出售給它們所代表的承銷商。

Sandisk一年前由威騰電子分拆出來，而威騰電子必須在 Sandisk 分拆後一年內出售所持股份，以避免稅務打擊。



