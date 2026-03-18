小吃店免驚！財政部：月營業額不到20萬　2029年不用開統一發票





▲統一發票（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

市場近日傳出，小吃店自2029年起將「全面開立統一發票」，引發不少業者擔憂。對此，財政部今（18）日二度澄清，並非所有店家都要開發票，仍以「月營業額是否達20萬元」作為關鍵門檻。

財政部說明，依現行規定，營業人平均每月銷售額未達20萬元，且屬規模狹小、交易零星者，可免用統一發票，僅按1%稅率查定課徵營業稅；若達20萬元以上，則須開立統一發票，並適用5%稅率。

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回顧制度背景，我國自1986年4月1日實施加值型營業稅。早期考量豆漿店、麵店、自助餐等大眾化飲食業，因長時間接觸油水、手部不便開立紙本發票，因此財政部在2000年發布解釋函令，將此類業者列為「營業性質特殊」，原則上可適用1%稅率並免開發票。

不過，隨著科技進步，電子發票、雲端發票及收銀系統日益普及，加上連鎖與加盟型餐飲規模擴大，財政部已在2012年修正相關規定，要求部分具規模的業者須開立統一發票。也因此，目前市場上出現「同樣是餐飲業，有的開發票、有的不開」的情況，讓消費者感受不一。

財政部指出，近年消費者索取發票意識提升，甚至有民眾因在熱門餐廳消費卻拿不到發票而檢舉，衍生不少爭議。為兼顧政策推動與業者負擔，政府也提出配套措施。

根據規劃，若業者導入行動支付或KIOSK（自助點餐機），並經核准適用租稅優惠，2026年1月1日至2028年12月31日期間，即使月營業額超過20萬元，仍可享有3年緩衝期，維持1%稅率、免開發票。

財政部舉例，若店家每月營業額為50萬元，原本需開發票並繳5%營業稅，但在優惠期間內僅需繳1%，每月可少繳2萬元，一年約可省下24萬元，有助於業者導入設備、降低轉型成本。

至於外界關心的「2029年全面開發票」，財政部強調，實際上是取消過去針對餐飲業的特殊身分。也就是說，自2029年1月1日起，大眾化飲食店不再被列為特殊營業人，回歸一般規定，但是否需要開立發票，仍取決於是否達到每月20萬元門檻。

財政部表示，各地國稅局已加強輔導業者導入行動支付與電子發票，並提醒2029年新制上路後，符合條件者應依法開立發票，未來也將持續推動雲端發票使用，以提升普及率並兼顧減碳目標。