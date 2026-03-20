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鴻海上看380！專家喊出甜甜價　再揭3檔AI黑馬

蔡明翰表示，投資人不需過度擔憂戰事短期消息，而應回歸公司價值。

▲蔡明翰表示，投資人不需過度擔憂戰事短期消息，而應回歸公司價值。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近期在外資持續提款下，大型權值股明顯熄火，其中，財報表現亮眼的鴻海，股價也難逃回檔壓力。對此，資深分析師蔡明翰提醒，只要AI持續成長，鴻海站上300元幾乎是毫無懸念；他也點名3檔潛力股，有機會成為衝勁十足的黑馬。

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中小型股人氣強強滾，櫃買指數（OTC）創新高，呈現多頭排列走勢；不過，礙於美伊戰事陰影，大型權值股遭外資提款，上漲動能明顯不足，即使鴻海財報表現亮眼，仍難逃被賣出的命運，股價連3天下挫，19日甚至跳空跌破5日、20日、60日均線，走勢轉弱，讓投資人擔憂，這頭「大象」還撐得住嗎？

「從AI產業結構來看，雲端大廠資本支出持續攀升，帶動伺服器需求爆發，最終環節仍離不開組裝廠。」資深分析師蔡明翰指出，根據外資預估，未來幾年AI伺服器出貨量將呈現倍數成長，鴻海市占率也會提升，「只要雲端服務（CSP）大廠資本支出繼續噴出，鴻海就會是最直接受惠的台廠之一，整體營運動能沒有問題。」

「我常說，投資人最大的盲點在於『過度關注股價、忽略基本面』。」他指出，以估值來看，鴻海2025年的EPS（每股盈餘）約13.61元，對應當年股價高點262元，本益比約19倍；市場預估今年EPS約17.75元，若以本益比19倍計算，股價約337元，而2027年預估EPS約20.31元，股價高點有機會上看至380元以上，「從這個角度來看，要站上300元是很輕鬆的，現在是甜甜價。」

蔡明翰解釋，目前AI族群呈現輪動格局，資金追逐熱門族群，像是PCB、散熱、記憶體等，「資金不會集中在單一族群，而是在不同族群間切換；若重押單一族群，很容易有被『卡住』的感覺。」他認為，最好的解法是「分散」布局AI產業鏈，「從晶片、封裝、PCB到組裝，每一環節都適度配置，才能在輪動中維持資產的穩定成長。」

此外，近期股市高檔震盪，主要受到美伊戰爭未解、油價攀升推高通膨疑慮影響，導致美國聯準會（FOMC）談話偏向鷹派，降息不確定性升高；不過蔡明翰認為，市場已反應戰爭恐慌，且與1970年代石油危機相比，現在的能源結構與影響程度已大不相同，即使油價上漲，整體衝擊仍相對有限，「投資人壓力大，但川普壓力比你大，年底美國面臨期中選舉，戰事不太可能無限延長。」

他進一步指出，市場未來發展可能朝向3種情境：戰爭結束、局勢降溫，或極端走向經濟衰退，「前兩種機率相對高，當市場最恐慌時，往往接近低點，甚至醞釀反彈，一旦停火訊號出現，油價回落、股市會迅速回應，簡單來說，股市通常比戰火更早落底。」因此，投資人不需過度擔憂短期消息，而應回歸公司價值，採取分批布局策略，避免使用融資槓桿，在低檔逐步進場。

最後，蔡明翰點名3檔具潛力的AI黑馬股：富世達、台達電和中砂，「這些股票的特點是獲利持續成長，但股價尚未完全反映。」想知道黑馬股的精闢解析，精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/hvx06ub8BJM

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