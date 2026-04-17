ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

翡翠水庫加收耗水補償費　台電：每度高達14.6元難同意

翡翠水庫環境孕育生態豐富。（圖／臺北翡翠水庫管理局提供）

▲翡翠水庫。（圖／臺北翡翠水庫管理局提供）

記者陳瑩欣／台北報導

針對媒體關注翡翠水庫發電收益，台電今（17）日表示，延長發電的購電費用高達每度14.6元，台電考量購電成本公平性後難以同意，尊重翡管局轉型綠電自售規畫。

台北翡翠水庫管理局長林裕益昨天表示，在明年起推動翡翠水庫水力發電綠能取得國際認證，之後會另找潛力買家，不再賣給台電。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，台電今日表示，翡翠水庫以民生供水為主、發電為輔，發電尾水蓄存於下游壩堰供民生使用，一水多用無浪費，增加發電亦增加電費收入。台電依雙方合約收購水庫電力，近3年購電金額超過10億元，且每度單價持續提升；對於翡翠水庫管理局額外要求的「每度／噸水」3元耗水費，換算等同每度電要加收12.5元，加計現有的購電費用2.1元，等於延長發電的購電費用高達每度14.6元，台電考量購電成本公平性後難以同意，尊重翡管局轉型綠電自售規畫。

台電說明，翡翠水庫發電機組是臺北翡翠水庫管理局委由台電桂山水力電廠營運，水庫每日放水量由翡管局依供水需求決定，水資源運用以供水優先，發電則是附加價值，沒有為了發電而浪費水資源。

有關所指監察院糾正計費費率偏低，台電指出，該調查結論請翡管局評估電廠未來轉供與釋出再生能源憑證收益的可能性，讓水資源價值可極大化。台電進一步說明，目前台電與翡管局購售電合約訂有調整機制，會隨整體售電價格變動調整，如2025年平均購電單價已調升至每度約2.1元。而翡管局要求增收每公噸3元的「耗水補償費」，如換算成電費，等同每度電需加收高達12.5元，遠超過合理購電成本，因此台電未同意另簽署耗水費合約，仍維持既有購售電契約。

針對翡管局規劃爭取國際水力永續發展認證並自行售電，台電表示，翡翠水庫發電屬再生能源，依照電業法，本可自行選擇售電對象。如翡管局決定解約轉供綠電給民間企業，台電尊重。台電強調，穩定大台北地區供水與供電是雙方共同目標，將持續尋求最符合社會整體利益的合作模式。

關鍵字： 翡翠水庫台電綠能購電費水力發電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超壯觀空拍】白沙媽三進三退衝朝天宮！　香燈腳擠爆高呼：進喔

推薦閱讀

聯電正式通知客戶下半年調漲晶圓價格　反映成本上升

聯電正式通知客戶下半年調漲晶圓價格　反映成本上升

晶圓代工大廠聯電（2303）傳出發信通知客戶將在下半年調整價格，聯電今（ 17日）也證實，價格調整主要是為了反映持續擴大投資，以及原材料、能源與物流等成本上升壓力。

2026-04-17 16:02
美系外資看旺台積電　全年成長上看3成、目標價喊2750元

美系外資看旺台積電　全年成長上看3成、目標價喊2750元

晶圓代工龍頭台積電（2330）財報繳出亮眼成績，激勵外資法人全面上調目標價。多家美系外資最新報告指出，台積電營運動能優於預期，後市展望持續樂觀，目標價區間上看2500元至2750元。

2026-04-17 13:49
貨櫃船運傳統淡季結束貨量卻不振　SCFI微跌0.22%

貨櫃船運傳統淡季結束貨量卻不振　SCFI微跌0.22%

貨櫃船運是首季傳統淡季結束，但是攬貨業者指出，在三大戰爭拖延不決情況下，通膨問題日益浮現，歐美主航線貨量不振，5月1日運價想再提升機會不大。今(17)日上海航運交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)微跌0.22%，收1886.54點。

2026-04-17 15:43
戰爭拖久已現通膨　歐美線5月貨撐不起來、美線長約僵持未簽

戰爭拖久已現通膨　歐美線5月貨撐不起來、美線長約僵持未簽

超大型攬貨公司負責人指出，俄烏、紅海與波斯灣的戰爭讓通膨問題日益浮現，美國線本月中雖然實質運價有調升100-200美元，但因貨量不足，接續的5月1日漲價並不看好，本月底到期的年度長約，除了超大型直客，其餘還都僵持未簽。

2026-04-17 15:01
75萬股東快看！凱基金股東會紀念品出爐　送「彩繪花鳥筷組」

75萬股東快看！凱基金股東會紀念品出爐　送「彩繪花鳥筷組」

擁有75.3萬凱基金（2883）股東看過來！凱基金今（17日）公告，今年股東會紀念品將送出「彩繪花鳥筷（6雙）組」，惟已過最後買進日，必需在4月9日當天或之前持有凱基金股票才能領取。

2026-04-17 13:43
聯電挾「2利多」大漲逾9%　飆40萬張大量穩坐成交王

聯電挾「2利多」大漲逾9%　飆40萬張大量穩坐成交王

挾著跨入矽光子、取得快閃記憶體代工接單雙重題材，聯電（2303）延續昨（16）日強勢攻勢，今（17）日帶量最高上攻74.8元，股價攀近兩個月半新高，漲幅逾9%，截至中午12點30分左右，成交量來41.8萬多張，超越昨天攻漲停的28萬張，居上市成交量最大個股。

2026-04-17 12:30
美光通訊股飆漲！台概念股8檔漲停　領頭羊聯亞刷2600元新天價

美光通訊股飆漲！台概念股8檔漲停　領頭羊聯亞刷2600元新天價

受惠美國光通股AAOI、Lumentum、Coherent 在美股16日全面大漲，帶動台股今（17日）相關概念股全面噴出，聯亞（3081）、IET-KY （4971）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）、統新（6426）、光罩（2338）、創威（6530）、前鼎（4908）等8檔亮燈漲停。

2026-04-17 11:59
4檔ETF今除息　00962填息創新高、漲幅1.3％

4檔ETF今除息　00962填息創新高、漲幅1.3％

新光臺灣半導體30（00904）、台新永續高息中小（00936）、台新臺灣IC設計（00947）、台新AI優息動能（00962）等四檔ETF於今（17）日同步除息，除了00904之外，其他三檔漲幅都有1%以上，順完成填息，00962股價最高來到12.05元，漲幅1.3%，表現最為突出。

2026-04-17 11:48
14檔台股ETF今除息前最後上車日　4檔年化配息率逾1成

14檔台股ETF今除息前最後上車日　4檔年化配息率逾1成

四月除息的台股ETF將於下周迎來除息高峰，合計有22檔將除息，當中更有14檔台股ETF的最後買進日落在今（17）日，有意參加領息的投資人把握最後上車時間。觀察這14檔台股ETF這次的配息表現，逾半數預估年化配息率都在5%以上，當中更有4檔產品的年化配息率超過10%引發市場關注，分別群益半導體收益（00927）、中信臺灣智慧50（00912）、FT臺灣SMART（00905）、聯邦台精彩50（009804）。

2026-04-17 10:01
快訊／第2檔晉身「萬元股」！　 股后穎崴飆10285新天價

快訊／第2檔晉身「萬元股」！　 股后穎崴飆10285新天價

繼股王信驊（5274）在2月底率台股之先飆上首檔「萬元股」之後，股后穎崴今（17日）也創下「萬元股」新紀錄，成為第2檔晉身萬元股的個股。

2026-04-17 09:22

讀者迴響

熱門新聞

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

長抱台積電20年賣了！神人曬「超狂對帳單」　網瘋朝聖

鐵飯碗來了！國營事業招考394名新血　起薪逾4.6萬元

14檔台股ETF今除息前最後上車日　4檔年化配息率逾1成

聯電挾「2利多」大漲逾9%　飆40萬張大量穩坐成交王

快訊／第2檔晉身「萬元股」！　 股后穎崴飆10285新天價

黃仁勳：AI發展受制於能源　3台廠迎大商機

台股飆新高　2檔ETF規模飛越千億大關

台新證爆下單錯帳17億元全吃下　金管會：逐筆釐清中

翡翠水庫分手台電！　發電價「3年少收10億」

快訊／7檔飆漲「抓去關」新名單　千金股創意進榜

能源署公布年度車輛油耗指南　3款車最省油出爐

東森140億打造北台灣新地標「450台灣之眼」

美系外資看旺台積電　全年成長上看3成、目標價喊2750元

快訊／台積電法說失靈！下挫30元至2055　台股下跌逾240點

75萬股東快看！凱基金股東會紀念品出爐　送「彩繪花鳥筷組」

不敗教主揭這1檔可注意：報酬率42.28%

快訊／台股收盤大跌327.68點　台積電跌55元至2030

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男
京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366