首家歐洲晶片大廠！英飛凌在台設研發中心　將帶動電動車產值600億元

▲英飛凌執行副總裁傑哈（Sam Geha）（左）、經濟部長郭智輝（右）共同見證英飛凌先進汽車暨無線通訊半導體研發中心成立儀式。（圖／經濟部提供）

記者楊絡懸／台北報導

全球最大車用晶片公司英飛凌（Infineon）17日宣布，將在台灣設立半導體研發中心，包括用於先進汽車、無限通訊，將與台灣產學研合作，共同開發汽車級通訊晶片及創新應用解決方案，計畫總金額為新台幣12億元，將促成英飛凌在台衍生投資27億元，並帶動台灣電動車上下游產業產值達600億元。

汽車產業正走在典範轉移期，除了朝向電動化的方向轉型，汽車也將變得更加智慧化，讓駕駛及搭乘體驗變得更加安全、便利及舒適，也為汽車產業帶來多方創新的機會。

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著眼於汽車產業的發展趨勢及台灣資通訊產業的實力，來自德國的英飛凌宣布，在台擴大研發投資，擬將台灣既有的「無線通訊研發實驗室」升級，成立「先進汽車暨無線通訊半導體研發中心」，並攜手在地的產學研合作夥伴，共同開發汽車級通訊晶片及創新的應用解決方案。

據了解，這是歐洲晶片大廠首度在台設立研發中心，這項計畫的總金額12億元，並獲得經濟部A+專案支持，預計將帶動台灣汽車電子產業產值達新台幣600億元。

計畫內容包括新一代車用藍牙晶片產品的完整在台研發，透過引進國際車用電子研發專家的參與，與在地研發人員及業界客戶進行交流，培育車用領域的專業，在台灣完成新一代藍牙晶片從設計、生產及封測的完整流程。

▲英飛凌在台成立先進汽車暨無線通訊半導體研發中心。（圖／經濟部提供）

經濟部長郭智輝表示，經濟部曾多次拜訪英飛凌，積極邀請來台合作開發先進技術，台灣擁有全球第一的半導體製造供應鏈與資通訊應用技術，透過英飛凌研發中心的成立，將導入全球領先的車用無線控制技術，強化國內廠商與國際車用電子專家的技術合作，加速台灣夥伴進入國際車用市場。

英飛凌物聯網、計算與無線業務部門執行副總裁傑哈（Sam Geha）表示，自1999年進入台灣市場以來，英飛凌在台灣已深耕近25年，對台灣充滿活力的創新生態系統印象深刻，包括高技能的研發人才和強大的產業聚落。

英飛凌將與工研院、台灣大學、成功大學、台北科技大學等院校，以及多家本地網通模組廠商、車用系統開發商合作，針對Wi-Fi及藍牙等無線通訊技術在汽車的應用，包括無線電池管理系統、次世代智慧座艙、智慧汽車門禁系統等領域進行應用場景及解決方案的開發。

這項計畫將擴展台灣的研發領域及能量，助台灣廠商取得汽車電子領域的專業知識，協助加速通過複雜且嚴格的車規驗證，輔助台灣企業取得進入國際汽車市場供應鏈的契機。