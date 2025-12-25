遭指「炒地皮幫兇」　土銀3點聲明反駁：7成房貸助民眾購屋

▲購屋示意照 。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

有立委質疑公股銀行成為「炒地皮幫兇」，引發關注。對此，土地銀行今（25 ）日發布3點聲明回應，強調不動產貸款資金多數用於民眾購屋，近年更明顯降低建商購地貸款比重，並已強化未動工案件控管，重申依法配合政府住宅政策，並無助長炒作土地情事。

土地銀行聲明第1點指出，截至114年10月底，不動產貸款餘額約1兆6656億元，其中約73％為民眾購買房屋貸款，提供建築業者興建房屋約11％，購地貸款僅約16％。相較112年12月底，民眾購屋貸款增加約2440億元，建築業購地貸款反而減少552億元，顯示資金配置方向以協助民眾成家為主，並非炒地皮。

土銀也補充，近年新增的民眾購屋貸款，主要集中在自用首購及「青年安心成家購屋優惠貸款」，資金優先提供給無自有住宅族群，同時配合都更、危老重建及社會住宅等政策性用途，落實不動產專業銀行角色。

第2點聲明則針對建商購地未動工問題說明，112年12月底購地貸款中，逾18個月未動工金額為1174億元，占整體購地貸款約37％；截至114年10月底，未動工餘額已減少4成以上，占比降至25％。對於逾期未動工案件，均已採取利率加碼及逐步收回貸款等措施，顯示已持續加強風險控管。

第3點聲明中，土地銀行強調，本身為百分之百國營銀行，同時也是不動產信用專業銀行，肩負政策性不動產貸款責任，一向依主管機關規範辦理業務。不動產貸款比重較一般商業銀行高，符合其專業任務與政策定位，未來也將持續強化不動產貸款管理。