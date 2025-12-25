ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達停止測試18A晶片　英特爾股價跌近4%拉回

▲輝達入股英特爾50億美元。（圖／路透）

▲輝達遭爆已暫停測試英特爾18A晶片。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

聖誕節前夕市場傳出輝達（NVIDIA）已停止測試英特爾（Intel）最先進的 18A 晶片製程技術，引發投資人對英特爾先進製程競爭力的疑慮。英特爾股價盤中一度下殺近 4%，隨後跌幅收斂。

《路透社》引述知情人士指出，輝達近期曾評估是否採用英特爾的 18A 製程來生產先進晶片，但最終決定不再繼續相關測試。消息曝光後，市場解讀為對英特爾晶圓代工業務前景的一項負面訊號。

英特爾對此回應表示，公司 18A 製造技術「進展順利」，但並未進一步說明輝達停止測試的原因。輝達方面則未立即對外發表評論。

《彭博社》報導指出，英特爾近期才在美國亞利桑那州啟用名為 Fab 52 的新廠，這也是首座採用 18A 技術並進入量產階段的工廠。英特爾將 18A 視為重返先進製程領先地位、並挑戰台積電在晶圓代工市場主導地位的關鍵技術。

18A 製程被視為英特爾技術翻身的重要一步，最大特色包括首次導入「環繞式閘極（Gate-All-Around）」電晶體技術，可在更低功耗下整合更多電晶體；同時也改善晶片供電設計，目標是進一步提升效能與能源效率。

值得注意的是，英特爾與輝達今年 9 月才宣布深化合作關係，除在 AI 基礎設施與 x86 晶片設計上展開合作外，輝達也承諾投資 50 億美元入股英特爾。不過，當時的合作並未包含輝達必須採用英特爾製程代工晶片的承諾。

市場分析指出，輝達此次停止測試，恐使外界重新評估英特爾晶圓代工策略的可行性。分析師認為，即便英特爾近期傳出與蘋果在部分晶片製造上達成合作，但是否足以支撐其代工事業，仍有待後續觀察。

此外，美股在聖誕節前只有半天的交易日，Intel 在美股周三交易時間因利空衝擊下，盤中一度跌近4%，終場以小跌 0.52% 作收，收在 36.16 美元。

2025-12-25 12:10

