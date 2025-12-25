輝達砸6300億買Groq資產　黃仁勳內部信曝「是吸收非併購」

▲輝達創辦人黃仁勳資料照。（圖／記者林敬旻攝）
記者陳瑩欣／綜合報導
AI 晶片霸主輝達（NVIDIA）再度出手，傳出以200億美元（約新台幣6300億元)的天價，取得 AI 晶片新創公司 Groq 的關鍵資產，創下公司史上最大規模交易，也震撼全球半導體與人工智慧產業。不過輝達強調，這並非併購整家公司，而是透過授權與延攬人才的方式，加速布局 AI 推論市場。
根據《CNBC》指出，輝達執行長黃仁勳也在一封內部信中向員工說明，這筆交易將擴大輝達在 AI 推論與即時運算的能力。他強調，輝達將把 Groq 的低延遲處理器整合進「NVIDIA AI 工廠」架構，但並未收購 Groq 這家公司，而是吸收人才並授權其技術。
綜合《CNBC》與《路透社》報導，輝達已與 Groq 達成一項非獨家授權協議，以約200億美元現金取得其 AI 推論相關資產，同時延攬 Groq 創辦人兼執行長 Jonathan Ross、總裁 Sunny Madra，以及多名核心工程與高階主管加入輝達。Groq 則表示，公司將持續以獨立公司身分營運，並由原財務長 Simon Edwards 接任執行長。
《華爾街日報》則指出，這項交易反映市場對 AI 推論晶片需求快速升溫。相較於 AI 模型訓練階段，推論屬於日常應用層面，當企業或消費者向已訓練完成的 AI 模型提出問題、請求預測或分析新資料時，就需要大量即時推論運算。雖然輝達在 AI 訓練市場占據主導地位，但在推論領域正面臨來自 AMD 與多家新創公司的競爭。
報導指出，Groq 成立於2016年，由 Google TPU（張量處理單元）核心開發成員創立，專注於為推論設計的晶片架構。其主打的 LPU（語言處理單元）採用內嵌式記憶體設計，Groq 創辦人 Jonathan Ross 曾表示，這類設計可讓晶片更快生產與部署，同時降低耗電量，相較傳統 GPU 更具能源效率。
Groq 今年9月才完成一輪7.5億美元募資，估值約69億美元，投資人包括貝萊德（BlackRock）、Neuberger Berman、三星、思科等重量級機構。《華爾街日報》指出，隨著 AI 應用從模型訓練逐步轉向推論，新創公司正積極重新設計硬體架構，以滿足效能與能耗雙重需求。
外媒也提到，這類「不併購、只取得技術與人才」的交易模式，近年已成為科技巨頭的主流策略。包括微軟、Meta、Google 與輝達本身，都曾透過高額授權或資產交易，避免直接併購帶來的反壟斷審查壓力。
路透社引述分析師看法指出，這筆交易的主要變數仍在監管層面，但以非獨家授權形式進行，有助於維持市場競爭的表象。市場普遍認為，隨著 AI 商業化快速擴大、推論需求爆發，輝達正加速鞏固下一階段的產業主導地位。
讀者迴響