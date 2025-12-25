ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達砸6300億買Groq資產　黃仁勳內部信曝「是吸收非併購」

▲輝達創辦人黃仁勳資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

AI 晶片霸主輝達（NVIDIA）再度出手，傳出以200億美元（約新台幣6300億元)的天價，取得 AI 晶片新創公司 Groq 的關鍵資產，創下公司史上最大規模交易，也震撼全球半導體與人工智慧產業。不過輝達強調，這並非併購整家公司，而是透過授權與延攬人才的方式，加速布局 AI 推論市場。

根據《CNBC》指出，輝達執行長黃仁勳也在一封內部信中向員工說明，這筆交易將擴大輝達在 AI 推論與即時運算的能力。他強調，輝達將把 Groq 的低延遲處理器整合進「NVIDIA AI 工廠」架構，但並未收購 Groq 這家公司，而是吸收人才並授權其技術。

綜合《CNBC》與《路透社》報導，輝達已與 Groq 達成一項非獨家授權協議，以約200億美元現金取得其 AI 推論相關資產，同時延攬 Groq 創辦人兼執行長 Jonathan Ross、總裁 Sunny Madra，以及多名核心工程與高階主管加入輝達。Groq 則表示，公司將持續以獨立公司身分營運，並由原財務長 Simon Edwards 接任執行長。

《華爾街日報》則指出，這項交易反映市場對 AI 推論晶片需求快速升溫。相較於 AI 模型訓練階段，推論屬於日常應用層面，當企業或消費者向已訓練完成的 AI 模型提出問題、請求預測或分析新資料時，就需要大量即時推論運算。雖然輝達在 AI 訓練市場占據主導地位，但在推論領域正面臨來自 AMD 與多家新創公司的競爭。

報導指出，Groq 成立於2016年，由 Google TPU（張量處理單元）核心開發成員創立，專注於為推論設計的晶片架構。其主打的 LPU（語言處理單元）採用內嵌式記憶體設計，Groq 創辦人 Jonathan Ross 曾表示，這類設計可讓晶片更快生產與部署，同時降低耗電量，相較傳統 GPU 更具能源效率。

Groq 今年9月才完成一輪7.5億美元募資，估值約69億美元，投資人包括貝萊德（BlackRock）、Neuberger Berman、三星、思科等重量級機構。《華爾街日報》指出，隨著 AI 應用從模型訓練逐步轉向推論，新創公司正積極重新設計硬體架構，以滿足效能與能耗雙重需求。

外媒也提到，這類「不併購、只取得技術與人才」的交易模式，近年已成為科技巨頭的主流策略。包括微軟、Meta、Google 與輝達本身，都曾透過高額授權或資產交易，避免直接併購帶來的反壟斷審查壓力。

路透社引述分析師看法指出，這筆交易的主要變數仍在監管層面，但以非獨家授權形式進行，有助於維持市場競爭的表象。市場普遍認為，隨著 AI 商業化快速擴大、推論需求爆發，輝達正加速鞏固下一階段的產業主導地位。

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

國人出國善用信用卡機場接送、哩程數累積，甚至航空聯名卡享有買機票優惠，而迎來2026年新年度，發卡行新措施，中信銀針對鼎極卡在明年新增桃機／松機跨區接送服務預約，至於新光銀行的「日本航空聯名卡」明年起停止新戶申請。

2025-12-25 00:03
輝達砸6300億買Groq資產　黃仁勳內部信曝「是吸收非併購」

輝達砸6300億買Groq資產　黃仁勳內部信曝「是吸收非併購」

AI 晶片霸主輝達（NVIDIA）再度出手，傳出以20億美元（約新台幣6300億元)的天價，取得 AI 晶片新創公司 Groq 的關鍵資產，創下公司史上最大規模交易，也震撼全球半導體與人工智慧產業。不過輝達強調，這並非併購整家公司，而是透過授權與延攬人才的方式，加速布局 AI 推論市場。

2025-12-25 10:09
元月效應　年初進場持有台股半年漲幅達7％

元月效應　年初進場持有台股半年漲幅達7％

時序進入年底，投資人已開始展望明年布局。歷史數據顯示，台股在年初往往具備強勁的元月效應與「紅包行情」，中國信託投信指出，根據彭博資訊統計過去十年數據，投資人若選擇在1月至2月期間進場布局台股，受惠於元月效應與農曆春節後的資金回籠，持有半年的平均漲幅可達7%以上，且上漲機率高達7至8成。此外國發會最新公布台灣景氣燈號續亮黃紅燈，顯示國內景氣仍延續成長態勢，歷史經驗也佐證 ，當景氣亮出黃紅燈時進場，台股平均報酬率達8.5%，顯示進場時機相對有利。

2025-12-25 06:05
聖誕送大禮！華邦電攜手南茂　認購700顆籃球捐贈20所偏鄉小學

聖誕送大禮！華邦電攜手南茂　認購700顆籃球捐贈20所偏鄉小學

華邦電（2344）與南茂（8150），於21日共同在台南市紀安國小與高雄市大樹國小，聯合舉辦「矽手相鏈，永續籃球」捐贈活動。透過實際行動，將循環經濟與永續發展理念帶入校園，展現企業攜手教育體系、落實公私協力的具體成果。

2025-12-25 06:00
旅行社股新兵到！　旅天下預計明年1月上櫃

旅行社股新兵到！　旅天下預計明年1月上櫃

旅天下聯合國際旅行社（6961）今日舉辦上櫃前業績發表會，並預計於 2026 年 1 月掛牌上櫃。旅天下2025年1至9月稅後淨利達9,586萬元，較2024年同期成長24%，創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）達4.06 元。

2025-12-24 18:12
陽明海運迎接53週年　二手貨公益義賣近70萬元回饋社會

陽明海運迎接53週年　二手貨公益義賣近70萬元回饋社會

陽明海運(2609)將於本月28日迎來成立53週年，特別於今(24)日聖誕節前夕，在陽明海運總公司七堵大樓舉辦53週年慶茶會及公益暨二手物品義賣市集活動，由陽明海運蔡豐明董事長及白崑榮總經理共同主持，回顧既往、擘劃未來，同時，延續公益理念，義賣市集活動所得近70萬元將全數捐贈予弱勢團體，藉此機會落實社會弱勢關懷。

2025-12-24 17:46
倒數計時！7、8月期統一發票還有2張千萬沒人領　明年1／5截止

倒數計時！7、8月期統一發票還有2張千萬沒人領　明年1／5截止

財政部臉書今（24）日公告，114年7至8月期統一發票領獎期限只到115年1月5日（星期一），距今剩不到半個月，民眾務必把握最後時間檢查手中發票，若不慎錯過期限，獎金將依法充公，與中獎擦身而過。

2025-12-24 17:45
一表看股價領先創高6檔台股ETF　統一00981A居績效王

一表看股價領先創高6檔台股ETF　統一00981A居績效王

年底績效趕進度！加權指數距離12月10日28400.72點歷史最高收盤價僅差28.75點，已有六檔台股ETF收盤價搶先一步創新高，分別主動統一台股增長（00981A）、台新臺灣IC設計（00947）、主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）、中信上櫃ESG 30（00928）、主動安聯台灣高息（00984A）等。

2025-12-24 16:54
會計師簽證不是罪！　5大公會疾呼：釐清刑責、別誤傷專業判斷

會計師簽證不是罪！　5大公會疾呼：釐清刑責、別誤傷專業判斷

近年會計師因取得資訊有限、依法核簽財務報告，卻事後捲入刑事責任的案例頻傳，引發專業界高度關注。5大會計師公會日前共同舉辦「會計師財務簽證刑事責任座談會」，與會學者、立委與實務界一致呼籲，應在公司治理與法令遵循前提下，合理界定會計師於有限資訊下的責任邊界，避免將專業判斷與故意不法行為混為一談，以維護資本市場穩定與會計師正常執業環境。

2025-12-24 16:47
台新銀、虛擬資產新銳禾亞聯手　推24小時零時差交易

台新銀、虛擬資產新銳禾亞聯手　推24小時零時差交易

台新銀行首度與國內虛擬資產交易所HOYA BIT禾亞數位科技合作新台幣信託業，由台新銀行依信託契約受託管理HOYA BIT禾亞數位科技用戶的法定貨幣資金，當用戶依用戶契約向HOYA BIT禾亞數位科技提交入出金申請後，可享有即時入金、出金24小時內匯至用戶綁定之新台幣帳戶服務，以縮短既有的金流作業時間，讓投資人在資金移轉過程更加迅速，打造安全與便利兼顧的金流服務。

2025-12-24 16:12

台灣驚傳有人A「記憶體回扣」　三星突擊開鍘

倒數計時！7、8月期統一發票還有2張千萬沒人領　明年1／5截止

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

精度做到1微米卻怕「被看不見」：工具機產業的隱形危機

台泥、環泥撕破臉　為「廉價水泥」毀掉60年交情

台壽員工拿走暫收款　金管會證實

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

元月效應　年初進場持有台股半年漲幅達7％

聖誕送大禮！華邦電攜手南茂　認購700顆籃球捐贈20所偏鄉小學

第七波信用管制滿一年「雙北房價」跌回2021水準

台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓！　亞洲經濟體排第4

比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

AI跌落神壇又驚人再起　三雄接棒第一季行情

網紅注意！明年起創作收入要報稅　6／30前申報不罰

比沒單更可怕！水五金產業遇「結構性海嘯」

馬士基試探性復航紅海　分析機構認為明年2月中是全面復航最佳時機

北捷隨機殺人案理賠　金管會：個人最高賠500萬、單一事件上限2.5億

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

