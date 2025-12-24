台泥、環泥撕破臉　為「廉價水泥」毀掉60年交情

▲近來因進口水泥爭議，台泥與環泥親上火線。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

日前環球水泥（簡稱環泥）宣布11月起停止向國內水泥業龍頭台灣水泥（簡稱：台泥）採購原料，並於2026年全面國外進口，替水泥業投下震撼彈。本刊調查，台泥董座張安平憂心未課「碳費」的日本與印尼水泥大量傾銷，恐衝擊台灣產業，在水泥公會提出反傾銷案，卻引發環泥不滿，身為侯家四代的營運長侯智元，跳出來炮轟台泥扼殺下游業者。就算環泥侯家與台泥辜家已有60多年交情，仍擋不住國際價差的現實利益，不得不分道揚鑣。

「11月起，環泥已停止向台泥採購，所需的100萬頓水泥與熟料，全數轉向日本、印尼及東南亞等地進口。」日前在建材展上，台南幫侯家第四代，身為環泥營運長的侯智元對本刊說。

時隔兩天，台泥發出新聞稿強調，業績不會受影響，並以罕見嚴厲用詞痛批：「對於環泥選擇不再支持『碳有價』的普世價值，轉而擁抱高碳排的進口水泥，深感遺憾。」

由於台泥是台灣水泥業龍頭，環泥則是南台灣南部石膏板與混凝土大廠，台泥董座張安平是辜家女婿，侯智元則是台南幫四代，兩家已有60年交情，卻先後站上火線彼此交鋒，究竟為了什麼？

本刊調查，近年來，越南與印尼兩大東南亞主要水泥生產國，因房地產與基礎建設需求不振，導致產能嚴重過剩，轉向海外傾銷，水泥公會先對越南提出反傾銷調查，財政部於2025年7月課徵反傾銷稅。為進步遏止日本水泥業者透過印尼廠傾銷台灣，水泥公會又在10月提出對印尼水泥的反傾銷案，此舉竟引爆環泥與台泥間的戰火。

「沒想到開會當天，代表環泥的副總，跳出來反對。」在場人士對本刊透露。就在環泥出聲反對後，隨即傳出台泥取消環泥經銷價。「我們在公會表明反對（反傾銷稅），台泥馬上取消原本享有的經銷價格，直接改以市價供應。」侯智元生氣對本刊說。「如用市價採購，環泥將毫無利潤，為生存，我們別無選擇。」

同時間，侯智元又把近年恩怨放上檯面，「台泥常以設備維修、天災或船期延誤等理由，片面減少原料供應，形成營運的不定時炸彈。」他更透露，「減少供應環泥，反而轉為自行銷售，造成同業不公平競爭。」

侯智元說的義正詞嚴，站在水泥業龍頭的立場並非如此。台泥董事長張安平說的直接，「支持政府減少進口水泥，不僅是環保減碳，更關乎台灣基礎工業的生存底氣。台灣水泥業若為了貪圖眼前的不合理低價，而讓台灣淪為外國過剩產能的傾銷地，最後賠掉的將是本土水泥業的生計，和數萬名水泥業勞工的家庭未來。」他更呼籲「政府必須考慮到底要不要國內的工業，還是只要半導體跟AI產業，其他都不要了。」

張安平更拿出來自越南、印尼、日本等國進口水泥的數據舉例，自2024年下半年至2025年上半年，日本水泥在日本正常售價為每噸3800元，而出口到台灣僅剩1400元；印尼的水泥原料，在印尼國內為每噸1200元，但到台灣僅680元，幾乎是半價，「明顯是惡意傾銷行為。」

翻開水泥公會年報數據顯示，進口水泥大舉傾銷台灣，是從2021年開始，台灣本土水泥業者在卜特蘭水泥的內銷量，從1029萬噸、2024年已減少為977.8萬噸，同時間進口卜特蘭水泥則從34萬噸變成83.6萬噸，直接多了1.45倍，進口熟料也穩步走升。「說穿了，有那麼便宜的進口貨，環泥改採全進口一點也不意外。」同業說。

張安平會如此說，全因國內生產水泥須負擔碳費，進口水泥卻享「零碳成本」，形同懲罰致力減碳的本土業者，迫使國內製造商為求生存，最終放棄製造，轉型為規避碳費的「進口業者。」

台泥發言人葉毓君向本刊表示，台泥知道環泥計畫擴大使用進口水泥且溝通失敗後，仍願以「一般市場經銷價格」持續供貨，遺憾環泥最後選擇全面使用進口熟料與水泥，選擇他認為價格更實惠且不用負擔碳成本的進口水泥。

但環泥的說法，認為水泥跟熟料，在國際貿易上早已是成熟產業，有公開透明的行情價，不是針對台灣業者的特殊待遇，是企業本身的經營策略，「反傾銷成立的重點，在於國家有沒有補貼。」侯智元說。



