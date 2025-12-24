ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台泥、環泥撕破臉　為「廉價水泥」毀掉60年交情

近來因進口水泥爭議，台泥與環泥親上火線。

▲近來因進口水泥爭議，台泥與環泥親上火線。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日前環球水泥（簡稱環泥）宣布11月起停止向國內水泥業龍頭台灣水泥（簡稱：台泥）採購原料，並於2026年全面國外進口，替水泥業投下震撼彈。本刊調查，台泥董座張安平憂心未課「碳費」的日本與印尼水泥大量傾銷，恐衝擊台灣產業，在水泥公會提出反傾銷案，卻引發環泥不滿，身為侯家四代的營運長侯智元，跳出來炮轟台泥扼殺下游業者。就算環泥侯家與台泥辜家已有60多年交情，仍擋不住國際價差的現實利益，不得不分道揚鑣。

「11月起，環泥已停止向台泥採購，所需的100萬頓水泥與熟料，全數轉向日本、印尼及東南亞等地進口。」日前在建材展上，台南幫侯家第四代，身為環泥營運長的侯智元對本刊說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

時隔兩天，台泥發出新聞稿強調，業績不會受影響，並以罕見嚴厲用詞痛批：「對於環泥選擇不再支持『碳有價』的普世價值，轉而擁抱高碳排的進口水泥，深感遺憾。」

由於台泥是台灣水泥業龍頭，環泥則是南台灣南部石膏板與混凝土大廠，台泥董座張安平是辜家女婿，侯智元則是台南幫四代，兩家已有60年交情，卻先後站上火線彼此交鋒，究竟為了什麼？

本刊調查，近年來，越南與印尼兩大東南亞主要水泥生產國，因房地產與基礎建設需求不振，導致產能嚴重過剩，轉向海外傾銷，水泥公會先對越南提出反傾銷調查，財政部於2025年7月課徵反傾銷稅。為進步遏止日本水泥業者透過印尼廠傾銷台灣，水泥公會又在10月提出對印尼水泥的反傾銷案，此舉竟引爆環泥與台泥間的戰火。

「沒想到開會當天，代表環泥的副總，跳出來反對。」在場人士對本刊透露。就在環泥出聲反對後，隨即傳出台泥取消環泥經銷價。「我們在公會表明反對（反傾銷稅），台泥馬上取消原本享有的經銷價格，直接改以市價供應。」侯智元生氣對本刊說。「如用市價採購，環泥將毫無利潤，為生存，我們別無選擇。」

同時間，侯智元又把近年恩怨放上檯面，「台泥常以設備維修、天災或船期延誤等理由，片面減少原料供應，形成營運的不定時炸彈。」他更透露，「減少供應環泥，反而轉為自行銷售，造成同業不公平競爭。」

侯智元說的義正詞嚴，站在水泥業龍頭的立場並非如此。台泥董事長張安平說的直接，「支持政府減少進口水泥，不僅是環保減碳，更關乎台灣基礎工業的生存底氣。台灣水泥業若為了貪圖眼前的不合理低價，而讓台灣淪為外國過剩產能的傾銷地，最後賠掉的將是本土水泥業的生計，和數萬名水泥業勞工的家庭未來。」他更呼籲「政府必須考慮到底要不要國內的工業，還是只要半導體跟AI產業，其他都不要了。」

張安平更拿出來自越南、印尼、日本等國進口水泥的數據舉例，自2024年下半年至2025年上半年，日本水泥在日本正常售價為每噸3800元，而出口到台灣僅剩1400元；印尼的水泥原料，在印尼國內為每噸1200元，但到台灣僅680元，幾乎是半價，「明顯是惡意傾銷行為。」

翻開水泥公會年報數據顯示，進口水泥大舉傾銷台灣，是從2021年開始，台灣本土水泥業者在卜特蘭水泥的內銷量，從1029萬噸、2024年已減少為977.8萬噸，同時間進口卜特蘭水泥則從34萬噸變成83.6萬噸，直接多了1.45倍，進口熟料也穩步走升。「說穿了，有那麼便宜的進口貨，環泥改採全進口一點也不意外。」同業說。

張安平會如此說，全因國內生產水泥須負擔碳費，進口水泥卻享「零碳成本」，形同懲罰致力減碳的本土業者，迫使國內製造商為求生存，最終放棄製造，轉型為規避碳費的「進口業者。」

台泥發言人葉毓君向本刊表示，台泥知道環泥計畫擴大使用進口水泥且溝通失敗後，仍願以「一般市場經銷價格」持續供貨，遺憾環泥最後選擇全面使用進口熟料與水泥，選擇他認為價格更實惠且不用負擔碳成本的進口水泥。

但環泥的說法，認為水泥跟熟料，在國際貿易上早已是成熟產業，有公開透明的行情價，不是針對台灣業者的特殊待遇，是企業本身的經營策略，「反傾銷成立的重點，在於國家有沒有補貼。」侯智元說。


更多鏡週刊報導
台泥環泥撕破臉3／三度談判失敗　揭台泥環泥君子協議破滅始末
台泥環泥撕破臉1／從夥伴變進口有隱情　環泥侯智元曝與台泥不為人知恩怨
台泥環泥撕破臉2／國際水泥低價傾銷來勢洶洶　台泥堅守價格得罪同業有苦衷

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【哭到眼鏡起霧】割頸案二審判決被害家屬淚崩！　哭訴：資料全給加害者知道

推薦閱讀

中籤逾11萬落袋！捷創掛牌上櫃上演蜜月行情　大漲134%

中籤逾11萬落袋！捷創掛牌上櫃上演蜜月行情　大漲134%

捷創科技（7810）今日以承銷價格每股85元正式掛牌上櫃，盤中股價最高達199.5元，上漲114.5元、漲幅達134%，投資人若先前幸運申購中籤，一張最高現賺11.45萬元。

2025-12-23 10:18
黃金存摺飆4573元新天價　36公克抱1年賺近6.5萬

黃金存摺飆4573元新天價　36公克抱1年賺近6.5萬

國際金價漲勢煞不住，帶動國內黃金投資同步升溫。台灣銀行黃金存摺今（23）日再刷歷史新高，每公克賣出價衝上4573元新天價，近1年漲幅超過65%。若去年底以約10萬元買進36公克黃金存摺，抱到今天高點賣出，現賺將近6.5萬元，報酬相當驚人。

2025-12-23 10:03
矽光子兩樣情！聯亞處置首日腳軟小跌　華星光刷天價率5檔走揚

矽光子兩樣情！聯亞處置首日腳軟小跌　華星光刷天價率5檔走揚

AI運算進入「百萬GPU」時代，矽光子（CPO）技術將在明（2026）年進入大規模商轉，矽光子族群聯亞（3081）再度於今（23）日關緊閉，每20分鐘一盤，股價小跌約1%來到598元，華星光（4979）勁揚逾7%，創下287.5元新高價位，波若威（3163）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、訊芯-KY（6451）、光聖（6442）等5檔均維持紅盤之上。

2025-12-23 10:29
台灣光罩宣布投4.35億元擴14吋光罩產能　攻先進封裝市場需求

台灣光罩宣布投4.35億元擴14吋光罩產能　攻先進封裝市場需求

台灣光罩（2338）於12月22日董事會決議通過，為因應未來產業技術發展需求，設備採購金額共新台幣4.35億元。此項資本支出，擬擴充14吋光罩(Photomask)生產線產能，運用於先進製程2.5D及3D封裝技術，透過立體整合方式，將諸多關鍵元件整合於中介層。這項擴產計畫強化公司技術地位，更提供重要客戶充足產能。

2025-12-23 10:27
精度做到1微米卻怕「被看不見」：工具機產業的隱形危機

精度做到1微米卻怕「被看不見」：工具機產業的隱形危機

走進康普精機，機台運轉聲扎實而穩定，精密的滾齒凸輪加工設備如常切削著金屬，地板上的油漬被擦得一塵不染，整間工廠像一座節奏精準、效率井然的機械心臟。

2025-12-24 05:48
東森國際副總鄭應娜以50年資歷退休　光明海運新總座謝承宏來自信友

東森國際副總鄭應娜以50年資歷退休　光明海運新總座謝承宏來自信友

東森國際(2614)昨(23)日發布重大訊息，在公司任職長達50年的發言人暨財務主管，資深副總經理鄭應娜本月底即將退休，發言人職務由管理部副總經理周惠英接任，財務主管工作則由財務部協理王玲接任。

2025-12-24 01:05
10大綠能新聞盤點　2025全球能源轉型里程碑　

10大綠能新聞盤點　2025全球能源轉型里程碑　

2025 年是全球與台灣能源轉型史上的雙重里程碑。這一年，台灣不僅正式啟動「非核家園」，更在全球經貿壓力與內部社會溝通的夾縫中，看見了綠能發展從單純的電力建設，轉向更深層的法規秩序、社會共融與多元科技布局。台灣再生能源推動聯盟進行國內外十大綠能新聞總盤點。

2025-12-23 22:10
AI吃電怪獸　南亞聯手華城搶進美國電力基礎建設

AI吃電怪獸　南亞聯手華城搶進美國電力基礎建設

全球AI運算引發龐大電力消耗，促使美國公用電網建設需求急速擴展，尤其在變壓器設備上形成結構性缺口。在AI強勁電力需求驅動下，南亞（1303）與國內重電領導大廠華城（1519）達成合作共識，在模鑄式變壓器領域展開策略性合作，雙方將結合彼此的製造技術、市場開發與產業經驗等優勢，共同強化國際市場的供應能力。

2025-12-23 22:09
大東電在手訂單達2028年　預計明年一月上市

大東電在手訂單達2028年　預計明年一月上市

電纜大廠大東電（1623）將於29日舉行上市前業績發表會，並預計明年一月上市，大東電今年前11月營收59.93億元，已經突破去年全年的54.83億元，再創史上新高，目前在手訂單已達2028年，未來三年營收有望穩定持續創高。

2025-12-23 21:29
北捷隨機殺人案理賠　金管會：個人最高賠500萬、單一事件上限2.5億

北捷隨機殺人案理賠　金管會：個人最高賠500萬、單一事件上限2.5億

北捷發生張姓男子煙霧彈攻擊、中山百貨商圈隨機殺人案件，對於相關保險理賠，金管會保險局副局長蔡火炎今（23）日解釋，跟北捷與共保產險了解，受難者可依承保條約，每人身體傷亡最高理賠金500萬元，而單一事故傷亡賠償最高上限2.5億元；至於，誠品南西店公共責任險部份，必須經由專家鑑定，有責任才需要理賠。

2025-12-23 19:45

讀者迴響

熱門新聞

比沒單更可怕！水五金產業遇「結構性海嘯」

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

東森國際副總鄭應娜以50年資歷退休　光明海運新總座謝承宏來自信友

精度做到1微米卻怕「被看不見」：工具機產業的隱形危機

台泥、環泥撕破臉　為「廉價水泥」毀掉60年交情

北捷隨機殺人案理賠　金管會：個人最高賠500萬、單一事件上限2.5億

AI吃電怪獸　南亞聯手華城搶進美國電力基礎建設

37萬存股族等到！台企銀盤中填權息　8大公股剩2金控趕進度

大東電在手訂單達2028年　預計明年一月上市

地中海航運買不完　傳出欲收購全球第十大貨櫃船公司以星航運

勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

網紅注意！明年起創作收入要報稅　6／30前申報不罰

飾金飆每錢17320元天價　銀樓老闆笑喊「沒到頂！明天繼續漲」

第七波信用管制滿一年「雙北房價」跌回2021水準

蔡豐明看明年貨櫃船運審慎樂觀仍具挑戰　紅海與關稅發展最為關鍵

小心P2P詐騙　金管會提醒2大注意事項

券商股票禮品卡刮進全家　投資金最高10倍奉還可兌換台積電、熱門ETF

中籤逾11萬落袋！捷創掛牌上櫃上演蜜月行情　大漲134%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366