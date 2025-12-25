捲光電弊案！三地集團創辦人鍾嘉村退休　兒鍾育霖接任董事長

▲鍾嘉村宣布退休，兒子鍾育霖（右一）接任董事長。（圖／三地集團提供）



記者許宥孺／高雄報導

三地集團總裁鍾嘉村涉開陽能源光電弊案，9日籌出2.2億元交保獲釋。三地集團今（25）日宣布全面啟動「專業化治理重組計畫」，創辦人鍾嘉村「完成階段性任務」，正式退休卸下集團職務，未來將經營重任交由二代接班人鍾育霖接棒出任董事長一職。

三地集團今表示，為回應社會期待、因應全球產業變遷，強化公司治理並提升企業永續經營能力，集團宣布全面啟動「專業化治理重組計畫」。創辦人鍾嘉村表示，已完成階段性任務正式退休卸下集團經營職務，未來將經營重任交由第二代接班人鍾育霖接棒，出任三地集團董事長，集團將全面導入專業經理人制度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鍾育霖表示，為打造三地集團下個十年大計，將建立在「專業治理、透明制度與長期價值」三大基礎之上，旗下各子公司深化公司治理、永續營運策略方向為核心職責，授權專業經理人團隊各自獨立運作，並藉由制度化管理與透明決策機制，強化各事業體長期競爭力與組織韌性，打造具備國際視野與永續經營能力的企業集團。

三地集團事業版圖將劃分為五大核心體系，分別由具備豐富實務經驗的經理人團隊領軍。

一、休閒流通體系：由南仁湖企業董事長鄭宜芳擔任，負責流通、飯店、海洋展示、娛樂休閒等各項OT、ROT、BOT事業。

二、不動產體系：整合所有建築與土地開發業務，由具備專業背景之莊峻宇總經理主理，專注於精緻住宅與智慧廠辦開發。

三、能源產業體系：由前台電總經理鍾炳利擔任三地能源董事長，借重其電力能源專業，目前已佈局太陽光電、儲能、綠電銷售、電動車充電樁及電動巴士等業務並拓展能源產業長期佈局。

四、油品事業體系：則由北基國際廖順慶總經理負責，致力於加油站通路轉型新能源補給站。

五、食品與生技業體系：乖乖股份有限公司之整體營運與品牌發展，將由總經理簡嘉鋒主責，持續強化產品策略、市場布局與營運效率。

財務結構方面，三地集團推動資產優化策略與風險控管。鍾育霖董事長強調，集團透過階段性活化部分非核心土地資產，實現逾百億元價值收益，並藉此積極調降財務槓桿、充實集團長期發展之資本實力。相關資金運用皆依既定財務紀律執行，並非資金外流，未來將持續以穩健透明的財務結構因應市場波動與信用管制環境變化。

▲三地集團總裁鍾嘉村2億2000萬元交保。（圖／民眾提供）



針對外界關注創辦人鍾嘉村相關司法案件，三地集團表示，該等訴訟屬於鍾創辦人個人事務，已由其個人委託專業法律團隊依司法程序處理，與集團營運、財務及決策體系無涉。三地集團強調，未來所有資金調度、投資決策與業務推動，均由專業團隊依公司治理規範獨立運作，確保股東、投資人與合作夥伴權益不受影響。

【相關報導】2.2億籌到了！三地總裁鍾嘉村交保獲釋 須戴電子腳鐐8月