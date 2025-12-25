ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

捲光電弊案！三地集團創辦人鍾嘉村退休　兒鍾育霖接任董事長

▲鍾嘉村兒子鍾育霖（右一）接任董事長。（圖／三地集團提供）

▲鍾嘉村宣布退休，兒子鍾育霖（右一）接任董事長。（圖／三地集團提供）

記者許宥孺／高雄報導

三地集團總裁鍾嘉村涉開陽能源光電弊案，9日籌出2.2億元交保獲釋。三地集團今（25）日宣布全面啟動「專業化治理重組計畫」，創辦人鍾嘉村「完成階段性任務」，正式退休卸下集團職務，未來將經營重任交由二代接班人鍾育霖接棒出任董事長一職。

三地集團今表示，為回應社會期待、因應全球產業變遷，強化公司治理並提升企業永續經營能力，集團宣布全面啟動「專業化治理重組計畫」。創辦人鍾嘉村表示，已完成階段性任務正式退休卸下集團經營職務，未來將經營重任交由第二代接班人鍾育霖接棒，出任三地集團董事長，集團將全面導入專業經理人制度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鍾育霖表示，為打造三地集團下個十年大計，將建立在「專業治理、透明制度與長期價值」三大基礎之上，旗下各子公司深化公司治理、永續營運策略方向為核心職責，授權專業經理人團隊各自獨立運作，並藉由制度化管理與透明決策機制，強化各事業體長期競爭力與組織韌性，打造具備國際視野與永續經營能力的企業集團。

三地集團事業版圖將劃分為五大核心體系，分別由具備豐富實務經驗的經理人團隊領軍。
一、休閒流通體系：由南仁湖企業董事長鄭宜芳擔任，負責流通、飯店、海洋展示、娛樂休閒等各項OT、ROT、BOT事業。

二、不動產體系：整合所有建築與土地開發業務，由具備專業背景之莊峻宇總經理主理，專注於精緻住宅與智慧廠辦開發。

三、能源產業體系：由前台電總經理鍾炳利擔任三地能源董事長，借重其電力能源專業，目前已佈局太陽光電、儲能、綠電銷售、電動車充電樁及電動巴士等業務並拓展能源產業長期佈局。

四、油品事業體系：則由北基國際廖順慶總經理負責，致力於加油站通路轉型新能源補給站。

五、食品與生技業體系：乖乖股份有限公司之整體營運與品牌發展，將由總經理簡嘉鋒主責，持續強化產品策略、市場布局與營運效率。

財務結構方面，三地集團推動資產優化策略與風險控管。鍾育霖董事長強調，集團透過階段性活化部分非核心土地資產，實現逾百億元價值收益，並藉此積極調降財務槓桿、充實集團長期發展之資本實力。相關資金運用皆依既定財務紀律執行，並非資金外流，未來將持續以穩健透明的財務結構因應市場波動與信用管制環境變化。

▲▼三地集團總裁鍾嘉村2000萬元交保　裁定理由曝光。（圖／民眾提供）

▲三地集團總裁鍾嘉村2億2000萬元交保。（圖／民眾提供）

針對外界關注創辦人鍾嘉村相關司法案件，三地集團表示，該等訴訟屬於鍾創辦人個人事務，已由其個人委託專業法律團隊依司法程序處理，與集團營運、財務及決策體系無涉。三地集團強調，未來所有資金調度、投資決策與業務推動，均由專業團隊依公司治理規範獨立運作，確保股東、投資人與合作夥伴權益不受影響。

【相關報導】2.2億籌到了！三地總裁鍾嘉村交保獲釋　須戴電子腳鐐8月

關鍵字： 高雄三地集團鍾嘉村鍾育霖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【連冰箱都解體】貓咪拆家被主人被罵！秒頂嘴還伸懶腰毫無悔意

推薦閱讀

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

國人出國善用信用卡機場接送、哩程數累積，甚至航空聯名卡享有買機票優惠，而迎來2026年新年度，發卡行新措施，中信銀針對鼎極卡在明年新增桃機／松機跨區接送服務預約，至於新光銀行的「日本航空聯名卡」明年起停止新戶申請。

2025-12-25 00:03
輝達砸6300億買Groq資產　陸行之揭不能承認併購關鍵

輝達砸6300億買Groq資產　陸行之揭不能承認併購關鍵

輝達（NVIDIA）砸200億美元（約新台幣6300億元）買下Groq部分資產，預計吸收Groq的IP、專業同時延攬 Groq 創辦人兼執行長 Jonathan Ross、總裁 Sunny Madra，以及多名核心工程與高階主管。外媒第一時間以「併購」為報導，但幾個小時以後陸續改為「吸收資產」，前半導體資深分析師陸行之認為，此舉輝達投資案涉及反壟斷法有關，並預料NVIDIA與Google的晶片角力戰還沒落幕。

2025-12-25 15:05
失能險遭拒賠獲翻案　接續服務介入成功爭取40萬元理賠

失能險遭拒賠獲翻案　接續服務介入成功爭取40萬元理賠

一名原遭保險公司以「不符條款」為由拒絕給付失能保險金的保戶，近日在保經公司協助下完成申覆，最終成功獲得40萬元理賠。該案例也再度凸顯「孤兒保單」在缺乏後續服務下，容易影響保戶權益的問題。

2025-12-25 14:35
輝達停止測試18A晶片　英特爾股價跌近4%拉回

輝達停止測試18A晶片　英特爾股價跌近4%拉回

聖誕節前夕市場傳出輝達（NVIDIA）已停止測試英特爾（Intel）最先進的 18A 晶片製程技術，引發投資人對英特爾先進製程競爭力的疑慮。英特爾股價盤中一度下殺近 4%，隨後跌幅收斂。

2025-12-25 12:10
金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

2025年全球貴金屬市場上演罕見大多頭行情，黃金、白銀、白金與鈀金價格今年全面暴漲，其中黃金年初至今漲幅逼近70%，創下自1979年以來最佳年度表現。不過，隨著價格接連改寫歷史新高，市場近期也開始出現獲利了結賣壓，貴金屬短線走勢轉為高檔震盪。

2025-12-25 11:17
輝達砸6300億買Groq資產　黃仁勳內部信曝「是吸收非併購」

輝達砸6300億買Groq資產　黃仁勳內部信曝「是吸收非併購」

AI 晶片霸主輝達（NVIDIA）再度出手，傳出以20億美元（約新台幣6300億元)的天價，取得 AI 晶片新創公司 Groq 的關鍵資產，創下公司史上最大規模交易，也震撼全球半導體與人工智慧產業。不過輝達強調，這並非併購整家公司，而是透過授權與延攬人才的方式，加速布局 AI 推論市場。

2025-12-25 10:09
元月效應　年初進場持有台股半年漲幅達7％

元月效應　年初進場持有台股半年漲幅達7％

時序進入年底，投資人已開始展望明年布局。歷史數據顯示，台股在年初往往具備強勁的元月效應與「紅包行情」，中國信託投信指出，根據彭博資訊統計過去十年數據，投資人若選擇在1月至2月期間進場布局台股，受惠於元月效應與農曆春節後的資金回籠，持有半年的平均漲幅可達7%以上，且上漲機率高達7至8成。此外國發會最新公布台灣景氣燈號續亮黃紅燈，顯示國內景氣仍延續成長態勢，歷史經驗也佐證 ，當景氣亮出黃紅燈時進場，台股平均報酬率達8.5%，顯示進場時機相對有利。

2025-12-25 06:05
聖誕送大禮！華邦電攜手南茂　認購700顆籃球捐贈20所偏鄉小學

聖誕送大禮！華邦電攜手南茂　認購700顆籃球捐贈20所偏鄉小學

華邦電（2344）與南茂（8150），於21日共同在台南市紀安國小與高雄市大樹國小，聯合舉辦「矽手相鏈，永續籃球」捐贈活動。透過實際行動，將循環經濟與永續發展理念帶入校園，展現企業攜手教育體系、落實公私協力的具體成果。

2025-12-25 06:00
旅行社股新兵到！　旅天下預計明年1月上櫃

旅行社股新兵到！　旅天下預計明年1月上櫃

旅天下聯合國際旅行社（6961）今日舉辦上櫃前業績發表會，並預計於 2026 年 1 月掛牌上櫃。旅天下2025年1至9月稅後淨利達9,586萬元，較2024年同期成長24%，創下歷史同期新高；每股盈餘（EPS）達4.06 元。

2025-12-24 18:12
陽明海運迎接53週年　二手貨公益義賣近70萬元回饋社會

陽明海運迎接53週年　二手貨公益義賣近70萬元回饋社會

陽明海運(2609)將於本月28日迎來成立53週年，特別於今(24)日聖誕節前夕，在陽明海運總公司七堵大樓舉辦53週年慶茶會及公益暨二手物品義賣市集活動，由陽明海運蔡豐明董事長及白崑榮總經理共同主持，回顧既往、擘劃未來，同時，延續公益理念，義賣市集活動所得近70萬元將全數捐贈予弱勢團體，藉此機會落實社會弱勢關懷。

2025-12-24 17:46

讀者迴響

熱門新聞

台灣驚傳有人A「記憶體回扣」　三星突擊開鍘

倒數計時！7、8月期統一發票還有2張千萬沒人領　明年1／5截止

輝達砸6300億買Groq資產　黃仁勳內部信曝「是吸收非併購」

金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

台壽員工拿走暫收款　金管會證實

台泥、環泥撕破臉　為「廉價水泥」毀掉60年交情

精度做到1微米卻怕「被看不見」：工具機產業的隱形危機

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

元月效應　年初進場持有台股半年漲幅達7％

聖誕送大禮！華邦電攜手南茂　認購700顆籃球捐贈20所偏鄉小學

第七波信用管制滿一年「雙北房價」跌回2021水準

輝達停止測試18A晶片　英特爾股價跌近4%拉回

台灣2025年「人均所得」119萬超車南韓！　亞洲經濟體排第4

北捷隨機殺人案理賠　金管會：個人最高賠500萬、單一事件上限2.5億

比黃金猛！鉑金單日飆171美元刷天價　市場驚喊「沉睡巨人醒來」

比沒單更可怕！水五金產業遇「結構性海嘯」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366