聖誕送大禮！華邦電攜手南茂　認購700顆籃球捐贈20所偏鄉小學

記者高兆麟／台北報導

華邦電（2344）與南茂（8150），於21日共同在台南市紀安國小與高雄市大樹國小，聯合舉辦「矽手相鏈，永續籃球」捐贈活動。透過實際行動，將循環經濟與永續發展理念帶入校園，展現企業攜手教育體系、落實公私協力的具體成果。

華邦與南茂表示，本次捐贈學校之選定，以深化學童對循環經濟與永續教育的理解為核心，並輔以在地深耕與社會回饋。考量偏鄉與非山非市學校，其教育資源相對不足，兩家公司同仁共同認購逾 700 顆滿載愛心的籃球，捐贈予台南市與高雄市共20 所偏鄉小學，以協助提升校園體育與學習資源。

華邦與南茂進一步指出，高雄地區產業用水與在地環境密切相關，企業除持續推動減碳與綠色轉型外，亦應共同投入環境修復與生物多樣性管理，強化營運韌性與在地連結。

此外，華邦與南茂已累積三年碳管理與綠電產品的合作經驗，未來將持續結合供應鏈力量，擴大永續行動的社會影響力。本次捐贈之籃球委由具備零廢棄循環製程的光宇應材製作，並在國立高雄師範大學師資培育中心與企業永續發展研究中心的協助下，成功促成企業與學校的跨域合作，共同達成聯合國永續發展目標（SDGs）中的 SDG 4 （優質教育）、SDG 7（消弭不平等）及 SDG 12（責任生產與消費），結合半導體供應鏈永續治理思維，期望引導供應鏈成員在追求營運發展的同時，積極回應環境保護與社會共榮議題。