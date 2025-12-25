失能險遭拒賠獲翻案　接續服務介入成功爭取40萬元理賠





▲永達保經董事長吳文永兒子、永達保經總經理特助吳柏瑨。（圖／永達保經提供）

記者陳瑩欣／台北報導

一名原遭保險公司以「不符條款」為由拒絕給付失能保險金的保戶，近日在保經公司協助下完成申覆，最終成功獲得40萬元理賠。該案例也再度凸顯「孤兒保單」在缺乏後續服務下，容易影響保戶權益的問題。

協助處理該案的永達保險經紀人公司指出，該保戶原服務人員已離職，保單長期未有人檢視，失能事故發生後，保戶自行申請理賠卻遭拒賠。後續由公司啟動接續服務機制，指派新服務人員重新檢視保單內容與理賠條件，發現保險公司認定與過往評議案例存在差異，隨即與客服部門合作，整理相關資料並提出申覆，最終成功爭取理賠。

永達表示，所謂「孤兒保單」，多發生於原業務人員離職或停止服務後，保戶缺乏固定窗口，導致保障檢視、繳費提醒與理賠協助出現斷層。為解決此一問題，公司自2017年起建立接續服務機制，在業務人員終止合約時，即由公司主動媒合新的服務人員，並事前通知保戶，確保保單服務不中斷。

永達保經總經理特助吳柏瑨指出，在詐騙事件頻傳的環境下，透過制度化流程與事前告知，可降低保戶疑慮，也有助於服務人員順利接手保單。他表示，接續服務除保障保戶權益外，也讓新進業務能在既有制度下累積實務經驗，資深業務則可透過專業服務拓展服務範圍。

除失能險申覆案例外，永達亦分享，曾有不識字的保戶因未理解保險公司催告繳費通知的法律效果，保單一度接近失效，所幸接續服務人員即時介入，協助完成復效繳費，避免多年保障中斷。

根據永達統計，截至2025年11月底，透過接續服務所承接的保單，年繳化保費約3.5億元。業界人士指出，隨著保險商品結構日益複雜，如何在業務人員異動後，仍能維持保單服務與權益維護，已成為保經業者制度設計的重要課題。