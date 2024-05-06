00940換股洩題！21檔持股排序倒退嚕　神達狂掉7名摔最兇

▲台股看盤示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

規模為台股ETF第4大的「巨嬰」元大台灣價值高息（00940）將在本周五（10日）進行掛牌成立以來首次大換股，《ETtoday新聞雲》比對00940掛牌當日至5月3日持股明細發現，50檔投資標的中雖然持股全數增加，但有高達21檔在成分股資金池排名出現衰退，其中又以神達（3706）名次由15名摔至22名掉最多，另半導體IC設計龍頭聯發科（2454）、中磊（5388）、佳世達（2352）名次也都倒退，法人認為00940與相關標的漸行漸遠，是否能在這波換股中安然挺住值得留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲00940成分股變動，可點圖放大。（資料來源：元大投信官網、表：ETtoday新聞雲）

00940雖然從今年4月1日掛牌以來持續買進神達，但受到掛牌時已買進7.87萬張影響，近1個多月來僅小幅加碼943張至7.96萬張，在50檔成份股中加碼力道僅排35名，未能列入前段班，導致在成分股排名中由第15名慘摔至22名，大退7名。

由於神達上周最後一個交易日遭投信大賣3092張，且三大法人近1個月賣超張數2.13萬張、金額9.63億元，不少法人私下認為神達為高風險剔除對象。

至於00940掛牌1個多月來僅加碼103張、追加籌碼最少的中磊，在00940成分股排名中也出現大衰退，中磊與聯發科、佳世達同樣掉了5名，但近1個月以來3大法人對中磊賣超9373張，累計賣超金額約11.9億元。

至於聯發科近一個月來遭三大法人賣超3363張、金額亦高達32.5億元；佳世達在三大法人近一個月累積進出表現來看，同樣遭賣超4787張、賣超金額2.05億元。

▲00940成分股變動，可點圖放大。（資料來源：元大投信官網、表：ETtoday新聞雲）

法人表示，00940現有50檔成分股排名也並非「不動就是安全」，包括帝寶（6605）、中碳（1723）與合勤控（3704）等3檔排序本來就在最後10名的範圍中，未能在一個月中迅速奮起向前，也需要特別小心。

而00940在過去一個月明顯加碼的18檔個股上，以瑞儀（6176）名次增加7名至41名最多，其次則是世界先進（5347）與大聯大（3702）。

▲00940成分股變動，可點圖放大。（資料來源：元大投信官網、表：ETtoday新聞雲）

而18檔排名向前的標的中，包括聯詠（3034）、漢唐（2404）、群光（2385）、聯電（2303）、和碩（4938）與日月光投控（3711）皆名列成分股前十，堪稱00940近一個多月來持續「抱緊處理」的標的，市場認為這幾檔遭剔除的機率也相對較低。

00940雖然從4月1日掛牌以來從未回到發行價10元的水準，但至5月3日為止基金規模高達1842.53億元，僅1個多月規模就增逾90億元，仍創台股ETF新兵「迅速長胖」的紀錄。

若從00940受益人數觀察，上周雖僅小增3246人為成立以來受益人增加最少的一周，但累積人數99萬8196人隨時有可能突破百萬大關，5月3日以每股9.56元作收，下跌0.02元或0.21%。