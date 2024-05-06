對工作內容滿意「但薪資28K」　網點出1關鍵：直接閃了吧

▲原PO對工作內容感到滿意。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

今（2024）年元旦起，每月基本工資已調整至2萬7470元。近日就有網友發文表示，他日前參與面試，本來說薪資落在31K、32K左右，但他試做後，公司最後卻要以28K錄用他，讓他猶豫該不該接受？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「28000薪資接受嗎」為標題發文，提到他最近到一家公司面試，並說好薪資會落在31K至32K，於是他便試做了2天。雖然他對工作內容感到滿意，公司也邀請他加入，但對方最後給他的薪資卻是28K。

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原PO坦言，28K要在台北生存真的不容易，所以雖然他很喜歡這個工作，但依舊猶豫，大家會接受薪水28K的工作嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當然不會」、「就基本工資」、「好好想清楚，不要以為之後加薪會加很多，說不定做幾年之後也才30K左右」、「老闆絕對不是出不起，或是你開3萬就不請你，就只是看你一臉非這份工作不可，所以就能砍就砍」、「台北2萬8，你要確定欸老哥」。

還有網友認為，既然薪資跟起初談好的有落差，就不該接受，「不會，原本面談是3萬多，結果後來變成2萬8，會覺得被騙+不尊重」、「如果在原本面談有說28K還可以做做看，因為喜歡，但這樣根本是欺騙，直接閃了吧」。