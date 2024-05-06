南山人壽遭北市開罰160萬　已達最高罰鍰金額

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）
記者黃聖庭／台北報導
台北市政府勞動局公布今年3月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有60家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為496萬元，其中南山人壽保險股份有限公司遭罰160萬元為最高！勞動局指出，透過各項專案檢查，持續監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益，是勞動局重點工作項目之一。
勞動局高寶華表示，113年3月份罰鍰金額前5名，依序為南山人壽保險股份有限公司(160萬)、新光三越百貨股份有限公司(40萬)、寒舍餐旅管理顧問股份有限公司(20萬)、拓勤企業股份有限公司(15萬)、台灣櫻花股份有限公司(15萬)。
違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：未依法給付休息日工作之工資，計16家（26.67％）；工資未全額給付，計13家（21.67％）；未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止，計12家（20％）；延長工作時間超過法令規定，計11家（18.33％）；未依法給付平日延長工時工資，計9家（15％）。
勞動局強調，雇主應依法給付勞工工資並應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。
高寶華表示，南山人壽因遲遲未獲工會同意延長工時，違法次數不斷累積，已達最高罰鍰金額，呼籲公司應積極並有誠意地和工會協商，以免一再觸法。
高寶華再次呼籲，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作、彼此珍惜，才能創造經濟繁榮、雙贏的局面！
讀者迴響