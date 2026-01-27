台積電、台股雙寫「史上最高收盤」　指數漲253點至32317

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（27日）開高走高，加權指數終場大漲253.4點，以32317.92點作收，漲幅0.79％，成交量7935.12億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲30.56點開出，指數開高走高，盤中最高達32428.17點，最低32095.08點，終場收在32317.92點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1780元，漲幅1.42％；鴻海（2317）上漲1.5元至225.5元；聯發科（2454）上漲5元至1775元；廣達（2382）上漲0.5元來到287.5元；長榮（2603）下跌1.5元至187元。
今天漲幅前5名個股為光聖（6442）上漲130元，漲幅10％；矽統（2363）上漲5.5元，漲幅10％；金橋（6133）上漲2.55元，漲幅10％；亞諾法（4133）上漲2.4元，漲幅10％；再生-KY（1337）上漲0.56元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為嘉聯益（6153）下跌1.65元，跌幅8.89％；康舒（6282）下跌5元，跌幅8.5％；大東電（1623）下跌22.5元，跌幅7.61％；聯德控股-KY（4912）下跌7.4元，跌幅7.01％；佳凌（4976）下跌2.35元，跌幅6.7％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|光聖（6442）
|1430.0
|▲130.0
|▲10.0％
|矽統（2363）
|60.5
|▲5.5
|▲10.0％
|金橋（6133）
|28.05
|▲2.55
|▲10.0％
|亞諾法（4133）
|26.4
|▲2.4
|▲10.0％
|再生-KY（1337）
|6.16
|▲0.56
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|嘉聯益（6153）
|16.9
|▼1.65
|▼8.89％
|康舒（6282）
|53.8
|▼5.0
|▼8.5％
|大東電（1623）
|273.0
|▼22.5
|▼7.61％
|聯德控股-KY（4912）
|98.1
|▼7.4
|▼7.01％
|佳凌（4976）
|32.75
|▼2.35
|▼6.7％
資料來源：證交所
