台積電、台股雙寫「史上最高收盤」　指數漲253點至32317

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（27日）開高走高，加權指數終場大漲253.4點，以32317.92點作收，漲幅0.79％，成交量7935.12億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲30.56點開出，指數開高走高，盤中最高達32428.17點，最低32095.08點，終場收在32317.92點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1780元，漲幅1.42％；鴻海（2317）上漲1.5元至225.5元；聯發科（2454）上漲5元至1775元；廣達（2382）上漲0.5元來到287.5元；長榮（2603）下跌1.5元至187元。

今天漲幅前5名個股為光聖（6442）上漲130元，漲幅10％；矽統（2363）上漲5.5元，漲幅10％；金橋（6133）上漲2.55元，漲幅10％；亞諾法（4133）上漲2.4元，漲幅10％；再生-KY（1337）上漲0.56元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為嘉聯益（6153）下跌1.65元，跌幅8.89％；康舒（6282）下跌5元，跌幅8.5％；大東電（1623）下跌22.5元，跌幅7.61％；聯德控股-KY（4912）下跌7.4元，跌幅7.01％；佳凌（4976）下跌2.35元，跌幅6.7％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 光聖（6442） 1430.0 ▲130.0 ▲10.0％ 矽統（2363） 60.5 ▲5.5 ▲10.0％ 金橋（6133） 28.05 ▲2.55 ▲10.0％ 亞諾法（4133） 26.4 ▲2.4 ▲10.0％ 再生-KY（1337） 6.16 ▲0.56 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 嘉聯益（6153） 16.9 ▼1.65 ▼8.89％ 康舒（6282） 53.8 ▼5.0 ▼8.5％ 大東電（1623） 273.0 ▼22.5 ▼7.61％ 聯德控股-KY（4912） 98.1 ▼7.4 ▼7.01％ 佳凌（4976） 32.75 ▼2.35 ▼6.7％

資料來源：證交所