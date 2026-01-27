京元電爆內鬼竊案　公司四點聲明：已取回八成損失、無客戶個資外洩

▲京元電子。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

封測大廠京元電子（2449）今日傳出竹南廠內鬼竊案，公司工程師涉嫌竊取測試IC的電路板，以低價變賣謀利，京元電子今日也發出四點聲明，強調目前相關被竊之損失物品已成功取回逾八成。針對尚未返還之資產，本公司已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償。

京元電子表示，關於媒體報導本公司竹南廠區發生電路板失竊乙事，本公司特此澄清說明如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、 主動發覺並報案

本案係由本公司主動發覺測試電路板之登錄系統數據異常，隨即啟動內部專案調查，並透過調閱監控影像與盤點作業，迅速查獲嫌疑人員。本公司本於「誠信經營」與「零容忍」之原則，第一時間主動向司法機關通報並報案，全程積極配合檢警之偵辦工作。

二、 損失追回進度與和解補償

經本公司與司法機關協力追查，目前相關被竊之損失物品已成功取回逾八成。針對尚未返還之資產，本公司已啟動法律救濟程序，目前已與部分被告達成和解並接受相關金錢賠償。

三、 財務與營運不受影響

本案屬單一員工之違法行為，本次事件僅涉及實體硬體配件，經查證並無任何客戶測試數據、技術機密或個資外洩情事，對公司整體營運及客戶服務並無影響，亦不影響財務之運作。

四、 強化內控制度，杜絕再次發生

針對此事件暴露之漏洞，本公司已完成全面性之內控流程檢討，強化盤點機制，並升級廠區無塵室之安全防護設施與人員進出安檢流程，以確保公司及客戶資產安全，保障股東權益。

京元電子強調，本公司對於任何侵害公司資產之不法行為，絕不寬貸，並將持續捍衛公司及股東之合法權益。

