記憶體大廠美光出手！才買力積電銅鑼廠　加碼新加坡先進封裝廠

▲美光。（圖／美光提供）

記者高兆麟／台北報導

美國記憶體大廠美光（Micron）傳出將擴大在新加坡的產能投資。路透引述知情人士指出，美光最快將於本週二宣布新的製造投資計畫，以因應全球記憶體供應持續吃緊的局面，其中一名人士透露，此次投資重點將鎖定 NAND Flash。

知情人士表示，在全球AI基礎建設加速推進下，從消費性電子到雲端與AI服務業者，對各類記憶體晶片需求全面飆升，導致市場出現嚴重供不應求，美光此舉正是回應這波結構性缺貨。由於未獲授權公開發言，相關人士不願具名，美光則未對此置評。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美光目前在新加坡設有重要製造基地，約98%的快閃記憶體產品皆在當地生產，同時也正投入70億美元興建先進封裝廠，專門用於AI晶片所需的高頻寬記憶體（HBM），預計2027年投產。

在供給端方面，記憶體三大廠同步加速擴產。除美光外，三星電子與SK海力士近來也相繼宣布新產線規畫，並提前生產時程。不過分析師普遍認為，即便主要廠商積極擴產，全球記憶體供應吃緊的狀況恐將延續至2027年下半年。

此外，美光日前也透露，正與力積電洽談，以18億美元現金收購其在台灣的晶圓廠用地，藉此進一步提升DRAM晶圓產出。SK海力士則表示，將把新廠啟用時間提前三個月，另一座新廠預計於2月開始投產。