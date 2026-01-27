晶圓「二哥」聯電、世界先進雙飆漲停　00919、00878持股最多

▲聯電南科廠外觀 。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠市場看多成熟製程，晶圓代工廠二哥聯電（2303）、世界（5347）今（27）日雙雙以漲停價作收，對2檔半導體股持股最多的群益台灣精選高息（00919）與國泰永續高股息（00878）共享伴飛效應，成為這波股價勁揚的大贏家。

聯電即將在28日召開法說，此前外資頻頻買超，日系外資報告中認為，聯電在台積電（2330）、三星等大廠加碼先進製程、擠壓成熟製程訂單下成為受惠股，目標價拉升至80元。

聯電今日以每股76.2元漲停作收，成交量逼近50萬張，為今年以來單日第2大成交量，股價刷2000年9月14日以來、約26年新高，台股ETF中以00919手握逾64萬張持股純度最高，00878擁55.98萬張緊追在後，元大高股息（0056）有42.93萬張，元大台灣50（0050）與復華台灣科技優息（00929）各有19.56萬張與18.51萬張。

世界今日以159.5元漲停作收，成交量3.98萬張，股價寫下2021年12月8日以來、逾4年新高，ETF中則以00919手握10.76萬張最多，00878擁8.26萬張居次，00929有2.49萬張、群益半導體收益（00927）與國泰台灣科技龍頭（00881）各有5150張、4623張。

群益台灣精選高息ETF(00919)暨群益半導體收益ETF(00927) 基金經理人謝明志表示，台股基本面穩健的產業與族群仍具備顯著的布局價值。

謝明志認為，AI科技產業持續成為市場資金追逐的焦點，帶動相關供應鏈的成長熱潮。台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，在AI應用持續擴大範圍下，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣科技股可望持續從中受惠。