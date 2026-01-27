快訊／液晶顯示器小飆股「抓去關」　瑞軒明起處置到2／10

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）
記者陳瑩欣／台北報導
證交所「抓去關」名單更新，今（27）日公告液晶顯示器廠商瑞軒（2489）列入處置，明（28）日起分盤交易5分鐘人工撮合一次，一路執行到2月10日為止。
證交所指出，瑞軒近期連續5次列為注意股，今日以下跌0.65元或2.69%、每股23.55元作收，成交量6.42萬張。盤中最高價24.9元為2024年10月24日、逾2年3個月波段新高。
瑞軒最近6個營業日累積收盤價漲幅達28.63%，且1月27日的成交量為最近60個營業日日平均成交量之6.92倍，加上今日週轉率為10.57%，因此遭到警示，進一步打入處置。
另外，今日除瑞軒以外，另有19檔注意股，包括：首利（1471）、華通（2313）、燿華（2367）、佳能（2374）、台光電（2383）、聯昌（2431）、一銓（2486）、晶豪科（3006）、事欣科（4916）、十銓（4967）、鈞寶（6155）、盛群（6202）、今國光（6209）、光聖（6442）、藥華藥（6446）、嘉雨思-創（6921）、沛爾生醫-創（6949）、美德醫-DR（9103）、明輝-DR（911608）
