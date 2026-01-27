新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

▲央行公告「臺灣之美」系列鈔券面額主題即日起開放網路票選 。（圖／翻攝中央銀行官網）

記者陳瑩欣／台北報導

央行今（27）日指出，新台幣鈔券改版案已於114年10月23日正式啟動，新版鈔券將以「臺灣之美」作為系列主題。為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，擬訂12項面額主題，將開放民眾於央行官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」進行網路票選，以擴大民眾參與。

票選活動資訊如下：

1、 期間：

自本(115)年1月27日10時起至2月13日17時止。

▲央行發行局局長鄧延達。（圖／記者陳家豪攝）

2、選項：

與「臺灣之美」相關之12項面額主題，包括：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。

3、方式

每個通過電子郵件信箱驗證者限投票1次，最多可票選5項主題。

央行指出，為鼓勵我國國民踴躍參與票選活動，將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為本活動抽獎之用，相關抽獎辦法及詳細資訊請至票選網站查閱。

另外，央行籲請民眾務必認明本行官方網站網址，切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。

中央銀行指出，將依票選結果對12項面額主題加以排序，瞭解民眾對新版鈔券面額主題之偏好與意見，並適時對外公布；該票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計之重要參考。