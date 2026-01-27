指數締新猷再創32389點新高　44檔台股ETF同創高

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（27）日台股再刷32389.58點新高，大漲325點，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計到昨（26）日為止，81檔台股ETF有44檔收盤價同步創下新高，預估共263萬3661位受益人投資賺錢，進一步觀察這44檔中，受益人數五萬以上、今年來績效表現以群益半導體收益(00927)上漲20.95%漲幅居冠表現最出色，為今年來價量齊揚的台股ETF人氣績效王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

44檔股價創新高、受益人次五萬名以上ETF，包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動群益科技創新(00992A)、主動統一台股增長(00981A)、主動復華未來50(00991A)、主動野村臺灣優選(00980A)、富邦台50(006208)、中信關鍵半導體(00891)、統一台灣高息動能(00939)、國泰台灣領袖50(00922)、群益台ESG低碳50(00923)等。

群益投信台股ETF研究團隊表示，大盤在創高後更益顯震盪，更凸顯主動選股、靈活調整的重要性。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，主動式台股ETF可在盤勢多空之際來回靈活操作，而科技半導體題材更是不可或缺的投資產業，相關題材ETF更值得關注。短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志謝明志強調，台股基本面穩健的產業與族群仍具備顯著的布局價值。AI科技產業持續成為市場資金追逐的焦點，帶動相關供應鏈的成長熱潮。台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，在AI應用持續擴大範圍下，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣科技股可望持續從中受惠。