鈔票改版票選首日萬人擠爆網站　「驗證碼收不到」央行緊急回應

記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

中央銀行正式啟動新台幣鈔券改版作業，並以「臺灣之美」作為系列主題，提出12個面額主題供全民網路票選，活動開放首日參與人數即突破萬人，但短時間內大量人潮湧入網站，也造成部分民眾無法收到驗證碼。對此，央行表示，已積極協調相關單位處理，同時將持續滾動檢討，儘速排除干擾因素，以確保活動進行順暢。

央行27日晚間表示，目前正在辦理的「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，開放民眾就12項面額主題踴躍表達意見。活動推出以來，獲得社會各界熱烈的回響，首日參與人數即突破萬人，顯示民眾對鈔券改版議題高度關注，並以行動表達支持。

▲新台幣改版投票首日萬人擠爆，民眾爆「驗證碼收不到」，央行緊急回應。（圖／記者陳家豪攝）

央行指出，因短時間內驗證電子郵件大幅增加，傳遞過程可能因延遲、被攔阻而未能即時送達，導致部分民眾無法於第一時間取得驗證碼，央行對此深表歉意，已積極協調相關單位處理，同時將持續滾動檢討，儘速排除干擾因素，以確保活動進行順暢，民眾若暫時未能接收驗證碼，請稍後再行嘗試。

央行也說，本次票選活動將持續進行至2月13日下午5點時止，目前活動時間尚屬寬裕，未來會持續優化相關機制，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。