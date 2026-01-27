台塑四寶爆量反攻遇殺兵　2檔翻黑

▲台塑企業內湖大樓外觀照。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美國遭到冬季風暴襲擊，影響德州墨西哥灣沿岸部分煉油廠、石化裝置運作，間接減少上游石化原物料供給，加上台美關稅底定，台塑四寶近日展開反彈行情，今（27）日台塑（1301）、台化（1326）、南亞（1303）同列上市成交量前十大排行榜，南亞（1303）、台塑化（6505）兩檔則是開高後翻黑。

美國加大施壓伊朗強度，針對伊朗運油船隻制裁， 也帶動布蘭特原油每桶上漲到65美元，支撐石化原料報價走揚，上周聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）每公噸上漲20美元， ABS每公噸上漲30美元。

強烈寒流芬恩（Fern）侵襲墨西哥灣沿岸，從德州到紐約州等17個州宣布進入緊急狀態，引發市場擔心區域的電力運作及石化供應。

今日台塑四寶延續昨（26）日攻勢，台塑跳空開高，突破50元，最高來到51.6元，漲幅最高來到5.7%，開盤一個小時，在十點前左右成交量來到9.5萬張，台化早盤突破40元關卡，一度回檔到39元，逼近38.95元平盤價位，之後又急拉而上，最高上攻到41.75元，開盤一個小時，成交量來到6.9萬張。

南亞擁有玻纖布、銅箔等電子材料供應優勢，加上有南亞科（2409）、南電（8046）等轉投資，係為台塑四寶當中，股價反攻節奏最早者，近期股價亦回到80元大關，今日早盤創下82.7元波段新高，立刻翻黑最低來到78.6元，而台塑化則是在52.2元平盤上下游走。

