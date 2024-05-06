00940換股倒數計時　法人點名增刪各24檔標的出爐

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）
記者廖婕妤／台北報導
元大台灣價值高息ETF（00940）即將在下周公告50檔成分股異動情形，不過富邦投顧觀察發現，依照00940指數設計原則，現有成分股中有長榮（2603）等24檔料將遭到剔除；另外包括永信建（5508）、華南金（2880）、長榮航（2618）等殖利率逾5％以上標的將會入列，24檔補進個股全數出爐。
富邦投顧指出，這次分析00940成分股50檔，基金資產總淨值達1851億元，淨值9.59元，5月預估新增與刪除24檔成分股，換股比重約41.12％，考量股票比重為93.76％，換股金額約713.6億元。
▲富邦投信預估00940五月成分股汰換。（圖／富邦投顧提供）
根據富邦投顧預測，新的成分股包括永信建（5508）、華南金（2880）、長榮航（2618）、榮剛（5009）、至上（8112）、長榮鋼（2211）、國產（2504）、玉山金（2884）、天鈺（4961）、中華（2204）、南寶（4766）、台灣大（3045）。
以及華立（3010）、台表科（6278）、長榮航太（2645）、華碩（2357）、遠傳（4904）、京鼎（3413）、崇越（5434）、中華電（2412）、聯強（2347）、兆豐金（2886）、健鼎（3044）、元大金（2885）等共24檔。
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