存款多不等於財務自由！財商測驗揭露最容易忽略的理財盲點

▲▼網搜「5個理財公式」現在教會你 。（圖／Unsplash）

▲財務狀態看似安全，未必真的穩定 。（圖／Unsplash）

記者張家瑋／綜合報導

在投資資訊爆炸、理財選擇愈來愈多的時代，「財商」逐漸成為影響個人長期財務狀況的關鍵能力。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴以「財商測驗」為主軸，透過貼近日常金錢選擇的題目，帶領聽眾重新檢視自身的財務思維，並點出多數人容易忽略的理財盲點。

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，分享財商小測驗。

節目一開始便指出，財商並非背公式或記答案，而是一種思考世界的角度。當一個人開始用「現金流」、「通膨」、「機會成本」與「風險」來評估選擇時，往往已經站在多數人前面。許多看似安全的財務狀態，其實隱藏高度風險，例如「有一筆存款卻沒有穩定收入」，反而比「有負債但現金流為正」更為脆弱。

節目透過多道情境式選擇題，拆解常見的財商誤區。包含跑輸通膨卻誤以為自己沒有賠錢、過度關注市場短期波動卻忽略收入來源單一的風險，以及在提前還債時，未意識到所放棄的投資機會成本。主持人指出，財商高的人在做任何金錢決策前，會先思考「我換到了什麼，又放棄了什麼」，而不是只看表面上的安全感。

▲▼ 不管啦！給我錢。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

▲節目透過情境式題目，拆解多數人常見卻不自覺的理財誤區。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

在「財務自由」的討論上，節目也強調，真正的自由並非存到一大筆錢或收入很高，而是被動收入能否支撐生活支出，讓時間不再是唯一的交換籌碼。若一旦停止工作，金流就立刻中斷，即使帳戶數字再漂亮，也只是延後焦慮的表現。

針對實務層面，節目也提供多項基礎理財原則，包括建議至少將收入的兩成用於儲蓄與投資、意外收入應分散配置於存款、投資與生活享受，以及在保險與債務管理上，優先處理高風險、高成本項目。主持人提醒，理財並非一次到位，而是不斷校正決策品質的過程。

節目最後總結，財商並非與生俱來的天賦，而是可以透過學習與反思持續累積。當你開始對某些題目感到猶豫，往往正是財務思維開始升級的訊號。比起責怪自己「錢留不住」，更重要的是學會如何做出對未來更有利的選擇，讓金錢真正成為工具，而不是壓力來源。

關鍵字： 財商理財被動收入財務自由理財盲點

