5月繳稅　一表秒懂基金配息7情境大不同

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

5月報稅季來臨，不少民眾對於基金報酬的繳稅問題感到相當困擾，專家表示，一般來說，投資國內的配息級別基金，或投資海外基金且單一申報戶之全年海外所得合計數達100萬元以上，都要留意課稅與健保補充保費的議題。

基富通總經理王浩宇表示，買賣註冊地在台灣的境內基金，產生的資本利得目前免稅。至於基金配息，如來源為投資國內的股票，可選擇併入綜合所得稅或分離課稅，若採前者，享免稅額8.5%、上限8萬元，採後者，稅率為28%；如來源為投資國內的債券，則採分離課稅，稅率10%；如來源為投資海外的股票或債券，則納入海外所得一併計算。

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而買賣註冊地在台灣以外國家的境外基金，產生的資本利得或配息，均納入海外所得。海外所得適用最低稅負制規定，一般來說，不同基金同一年度的買賣損益可以互抵，且單一申報戶的全年度海外所得合計數達100萬元以上，才要申報，未達100萬元者，免予計入。

一般來說，基金銷售機構都會提供相關扣繳憑單。以基富通基金交易平台為例，若申購的是投資台灣的基金，即中華民國來源所得，基富通會直接向國稅局申報，投資人於線上報稅時，會自動載入相關資料；若申購的是投資海外的基金，即中華民國以外地區的來源所得，達50萬元以上時，基富通將主動寄發電子扣繳憑單。另外，投資人也可登錄基富通官網，於帳戶總覽的「交易查詢」頁面中，下載近兩年於基富通平台的完整所得資料。

王浩宇指出，基金交易平台的資料完整，服務便利，而且買賣基金通通終身0手續費，是最普惠的理財管道。而投資大戶因資金部位大，容易達到課稅門檻，建議適度配置在累積級別的境內基金，如有資金需求時再獲利了結，能有節稅效果。至於有現金流需求的退休族，每月領息若超過２萬元且配息來自同一檔投資國內的配息型基金，也要留意健保補充保費的課題，所以可適度分散到投資海外的配息型基金。