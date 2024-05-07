G7聲明2035年前淘汰燃煤！她揭「漲電費原因」1狀況加劇財務惡化

▲台電台中區營業處。（圖／記者許權毅攝）

記者施怡妏／綜合報導

「七大工業國集團」（G7）部長會議4月30日通過聯合聲明，同意「在2030年代前半期」逐步淘汰燃煤發電廠，擺脫對化石燃料的依賴。粉專「高雄林小姐」質疑，準總統賴清德說的「乾淨的煤」在哪裡？台灣非天然氣產出大國，若因戰爭導致能源價格上揚，「電費和物價會漲多少？」並點出台電漲電費的背後原因。

粉專「高雄林小姐」發文，G7聲明2030年代前半期，逐步淘汰燃煤發電廠，並且達成「協助那些核能使用國繼續發展核能」的共識。台電則回應「正在執行『增氣減煤』，2035年後，燃煤發電將僅剩林口電廠」。

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「高雄林小姐」提出6點，「賴清德說的『乾淨的煤』在哪裡？」G7已經承認了核能的環保地位，並認為核能是乾淨的綠能，「結果綠營在裝死？請問2035天然氣發電配比是多少？我們非天然氣產出大國，一旦又有因戰爭能源價格飆升的情況，又是更高配比天然氣發電，那麼電費和物價會漲多少？」

「高雄林小姐」指出，廢核+廢煤，未來靠燒天然氣和光電、風電，「撐得住台灣不斷上升的用電需求？」一旦台灣海峽被封鎖，天然氣船不能進入時，要如何因應帶來的危機？粉專也質疑，「2024碳費開徵，台電火力發電配比近8成，恐加劇財務惡化，這是不是才是台電一定要漲電費的原因？」

本文獲「高雄林小姐」授權提供轉載。