台積電好強！去年製造業25％研發經費、53％投資都靠它

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部統計處公布2023年製造業概況，隨營收及獲利衰退，但研發支出持續成長，其中，台積電（2330）投入1787億元居冠，占整體製造業研發費用25.8%，金額及占比續創歷年新高；另台積電去年固定資產投資達6350億元，佔整體製造業53％，超過半數。

統計處指出，2023年製造業上市櫃公司研發費用達6927億元，為歷年新高，年增2.9%，其中以電子零組件業研發費用4507億元，年增2.2%，占整體製造業65.1%居首；其次為電腦電子產品及光學製品業1580億元，年增4.0%，占22.8%，兩者合計占87.9%。

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觀察研發費用前3大公司，台積電投入1787億元居冠，年增11.1%，占整體製造業研發費用25.8%，金額及占比續創歷年新高；聯發科投入806億元居次；瑞昱投入201億元居第三。

統計處表示，製造業面對未來景氣不確定性高，調整產能擴充計畫等，投資動能趨緩，2023年製造業上市櫃公司固定資產投資金額降為1兆1,991億元，年減20.9%；不過，投資規模仍連續3年超過兆元，其中電子零組件業9,638億元，為歷年第3高，占整體製造業固定資產投資80.4%。

製造業固定資產投資前3大依序為台積電6,350億元，占整體製造業固定資產投資53％，其次為聯電793億元及力積電479億元。

另2023年製造業上市櫃公司營收淨額18兆8,770億元，年減10.7%；營收淨額前3大公司依序為鴻海3兆4,486億元、台積電2兆1,533億元及和碩1兆1,820億元。

至於2023年製造業上市櫃公司營業利益1兆4,851億元，年減26.4%，營業利益率7.9%，較上年減少1.7個百分點；營業利益前3大公司依序為台積電9,074億元、聯電487億元及聯發科423億元。