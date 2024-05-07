民眾黨批興達電廠偷排廢水　台電：烏龍指控

▲興達電廠。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳俐穎／綜合報導

民眾黨團今召開記者會指出興達電廠偷排廢水，台電表示，這是錯誤不實的烏龍指控。台電表示，目前興達電廠利用廠內既有以及得標廠商建置的廢水處理廠，廢水排放皆符合標準，且廢水排放前有連續自動監測，定期委託環境部認證之檢測公司在排放口進行水質檢測，並向高雄市環保局申報，同時台電極力要求得標廠商儘速改善設備，以達成契約規範要求。

台電澄清，記者會所指得標廠商履約能力不合格，是指得標廠商在處理排煙脫硫設備(FGD)廢水「量」無法達成契約規範，「質」方面則符合排放標準。記者會播放的影片，是透過廠區既有管線，運用海水將煤灰輸送到灰塘，並不是排煙脫硫設備(FGD)廢水排放。

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台電指出，因應放流水標準加嚴，因此台電於109年2月針對「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」進行招標。台電進一步指出，採購過程皆遵守政府採購法相關規定進行，也對投標廠商進行資格審查，投標廠商須具備經濟部公司執照、縣市政府營利事業登記證或營利事業核備函，其營業項目需具有環境保護工程專業營造業或廢(污)水處理業資格者，才符合投標資格。

台電說明，目前因得標廠商未完成設備改善，在FGD廢水「量」的處理上無法達成契約規範標準，台電已針對廠商進行罰款，並要求廠商儘快改善。在FGD廢水「質」的處理上符合標準，興達電廠為因應得標公司處理量能不足，已透過改善電廠既有廢水場，提升處理廢水量，並於法規核准之放流口排放，絕對沒有記者會指控偷排廢水之情事。