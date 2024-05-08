永慶房產集團花蓮經管會捐款18萬　加碼免服務費專案助受災戶找新家

▲永慶房產集團花蓮四品牌經管會發起「受災戶守護專案」，免費為受災戶找尋新住所，共有12家門市響應。（圖／業者提供，下同）

財經中心／綜合報導

花蓮四月份持續不斷的地震造成數十棟房屋損害成為危樓，逾千戶家庭須另覓住所，永慶房產集團花蓮四品牌經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）第一時間號召32間加盟店共募得18萬元捐贈給花蓮縣縣政府作為救災使用，期望拋轉引玉帶動600位夥伴與民眾響應捐款救災。花蓮四品牌經管會更發起「受災戶守護專案」，免費為受災戶找尋新住所，不論是買房或租房一律免收仲介服務費，即日起至6月3日止，歡迎有需要民眾前往指定門市洽詢。

4月15日在花蓮縣政府舉行的捐贈儀式，由永慶房產集團花蓮四品牌經管會長劉協誠代表捐贈18萬元，花蓮縣政府副縣長顏新章代表受贈並頒發感謝狀。顏新章副縣長很感謝永慶加盟四品牌迅速捐款賑災，更發起免收服務費的買屋、租屋服務，協助受災戶能盡快安頓，不再流離所失。

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▲即時捐款18萬給花蓮縣政府救災！由顏新章副縣長代表受贈並頒發感謝狀給永慶房產集團花蓮四品牌經管會。

針對「受災戶守護專案」，永慶加盟四品牌花蓮區共有12家門市參與，地震受災戶只要示出受災證明書，不論是要買房、租屋，都可以減免仲介服務費，活動到6月3日止，有需要的受災戶都能親洽門市人員。這12家門市為：永慶不動產花蓮吉安和平加盟店、花蓮富國加盟店、花蓮吉安建國加盟店和花蓮中山站前店，有巢氏房屋謙誠富國加盟店、花蓮國安明心加盟店、花蓮建國明心加盟店、花蓮自強酉金加盟店、花蓮明禮林森加盟店、花蓮吉安自立加盟店和花蓮東大門重慶加盟店，台慶不動產花蓮建國欣玉加盟店。

如今花蓮餘震已突破千次，嚴重影響受災民眾的生活和家園，劉協誠會長表示：「許多同仁也因地震成為受災戶，我們第一時間就提供慰問紅包，希望幫助他們度過難關。而同為受災戶，同仁們更能感同身受災民們無家可歸及無助的心情，為了幫助他們重回平穩生活，因此發起「受災戶守護專案」，用我們專業房產服務、以免收服務費的方式為他們找新家，齊心助花蓮走過重建之路。」

永慶房產集團除了提供誠實專業的房產服務，旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－也積極支持在地公益活動，花蓮區經管會去年響應捐血活動、為公益團體募款等，積極落實企業社會責任，持續傳遞正面能量給台灣社會。