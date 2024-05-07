台灣銘板4月營收雙減！銀行換卡潮、新卡訂單發酵　拚Q2比Q1好

▲台灣銘板。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

台灣銘板（6593）7日公布2024年4月營收為新台幣0.47億元，月減28.31%、年減14.25%，主要原因是部分新卡訂單交期遞延至5月、6月出貨，預期第二季表現會漸入佳境；累計今年前4個月合併營收為2.20億元，年增加15.31%。

台灣銘板是台灣唯一經認證量產金屬信用卡的製造商，於2020年取得專利，已積極優化金屬信用卡製程效率，同時將與主要客戶重新協商適度反映成本於報價上，期盼用新產品、新訂單、新產能三箭齊發下，助力未來營運呈現穩健成長態勢。

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儘管4月營收呈現衰退，但台灣銘板表示，以目前卡片及卡片個人化整體在手訂單來看，仍受惠於多家銀行、網路銀行等積極推出各式聯名信用卡、綠色信用卡，仍將有助公司保持良好的出貨動能。

由於金屬信用卡是由金屬製成的信用卡，比典型的塑膠信用卡更重，且因具有更大的附加價值，屬於金融業者提供高階持卡者專屬客製化的訂製卡片，在量少高客製需求下，使得生產製程與技術等相較一般信用卡複雜度與困難度較高。

事實上，台灣銘板今年以來承接多張新款金屬信用卡卡片新產品的訂單量產，不過由於新產品初期新製程的研發大量投入，須經歷生產學習曲線的爬坡階段，使得第一季營業利益率明顯較2023年同期減少，這也是第一季獲利減緩的主要原因。

根據Business Research研究報告《金屬信用卡市場規模》指出，2021年全球金屬信用卡市場規模為15.06億美元，預計將以年複合成長率24.4%的速度成長，到2031年將達到135.88億美元，可見金屬卡片的後市發展仍值得期待。

展望2024年第二季，台灣銘板維持審慎樂觀態度。除了既有的卡片及卡片個人化訂單保持良好的生產與出貨排程，且部分新訂單遞延至第二季出貨外，近期多家銀行業者為擴大市場版圖進而合併整頓，也為台灣銘板帶來客製化卡片換卡專案服務訂單。

因此，台灣銘板預計於今年第二季起逐步加入生產排程中，隨著銀行換卡潮拉動，將有助第二季營運表現有機會繳出較第一季明顯成長的表現。

另外，對於冷錢包的發展進度，台灣銘板表示，冷錢包簽帳卡業務目前正進行嫁接新加坡發卡端的系統整合，業務團隊腳步仍不停歇，持續擴大與相關產業領域洽談合作的可能性，不僅持續堆疊台灣銘板旗下FortVax冷錢包更多附加價值，也為訂單保持良好能見度，對未來營運帶來正面長期成長的挹注。