聯詠Q1每股賺8.04元、毛利率41.09%　第二季營收看增

▲聯詠科技。（圖／記者湯興漢攝）
記者高兆麟／綜合報導
IC設計大廠聯詠（3034）今日舉行法說會，並公布第一季合併財務報告，聯詠第一季合併營收244.28億元，較去年第四季減少 10.04%，相較於去年第一季增加 1.59%。
聯詠表示，第一季合併營收較去年第四季減少，主要是第一季為消費電子傳統淡季，春節工作天數減少，營收下滑。
聯詠第一季毛利率為 41.09%，相較於去年第四季毛利率 41.48%，減少 0.39 個百分點，但較指引為佳，主要是受惠產品組合優化及 NRE收入較預期增加的因素。
聯詠第一季營業淨利為51.44億元，去年第四季為63.06億元，去年第一季為 56.62億元。 聯詠第一季稅後盈餘為 48.94億元，較去年第四季減少 8.15%，相較於去年第一季增加 2.98%，每股稅後盈餘為8.04 元。
聯詠112年度盈餘分配案，董事會決議盈餘分配之現金股利每股配發新台幣 32 元，股東配發之現金股利總金額 19,472,367,008 元，占112年度稅後盈餘 83.51%。
聯詠也針對第二季的業績展望表示，預期合併營收介於 244 億元至 255 億元之間，毛利率預計介於 38.5% 至 40.5% 之間，營業利益率預計介於 19% 至 21% 之間。
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