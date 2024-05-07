桃園蘆竹今11545戶停電　台電：升空車拖到高壓線路已修復

▲桃園停電已修復。（圖／CFP）

記者陳俐穎／綜合報導

台電指出，今(7)日13時30分桃園市蘆竹地區發生停電，事故原因為69kV輸電線路遭民間升空車碰觸，造成線路斷裂，進而影響南臨二次變電所供電，造成桃園市蘆竹區11,545戶停電，台電立即透過線路轉供陸續復電，並在1小時內於14時22分全數復電。

台電表示，本次事件所幸無人員受傷，台電提醒若有工程作業時應與輸電線路保持安全距離，若發現施工地點周遭有輸電線路經過，可請台電人員到場協助，共同防範事故發生。

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昨(6)日16時45分因航空城計劃統包商施工拉斷電桿，導致桃園市大園區、蘆竹區257戶停電，台電獲報後即派員至現場查修，1小時左右透過線路轉供復電近九成，後續需清理斷桿、斷線，及需重新建桿、架線與接線等作業，修復時間較久，至凌晨1時26分全線恢復供電

台電指出，吊車、工程人員與輸電線路應隨時保持安全距離，當吊車在線路周圍執行吊掛作業，若無保持安全距離，縱使未觸碰到線路，仍會發生感電事故，不僅可能造成停電事故、吊車損害，甚至會導致人員傷亡，也會違反職業安全衛生設施規則。

台電表示，工程單位施工前請檢查周遭是否有輸電線路，可先撥打1911專線請台電人員到場協助，而民眾若發現吊車工程作業有感電的風險，也可撥打1911專線協助通報，共同防範事故發生。