AI吹大風！廣達首波布建已到位　今年「3A產品」要續寫新紀錄

▲廣達電腦在「生成式AI」的基礎建設布建上拔得頭籌。圖為廣達電腦董事長林百里。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工大廠廣達電腦（2382）預計在6月14日舉行2024年度股東會。廣達董事長林百里、副董事長梁次震在簽署的營業報告書中表示，廣達在「生成式AI」的第一波基礎建設布建上拔得頭籌，「AI筆電」、「AI伺服器」與「AI汽車」等3A產品線也均已到位，「我們要在3A齊發下乘勝追擊，迎著AI的大風遠颺、推進廣達成為『A+』公司。」

廣達表示，生成式人工智慧（Genarative AI）的浪潮，在2023年以史無前例的速度襲捲全球，迅速成為疫後各國驅動產業轉型與經濟復甦的引擎，廣達躬逢其盛，並把握契機收穫豐盛戰果，全年獲利再創歷史新高，盈餘超過一個股本，公司市值也躍升超過3倍。

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回顧2023年營運成果，廣達2023全年合併營收淨額1.09兆元，雖然較前一年度下滑，但因產品結構調整及成本控制得當，仍然在毛利率、營業利益率、淨利率創下「三率三升」的佳績。2023年每股淨利（EPS）10.29元，董事會決議通過擬每股配發現金股利9元，股利發放率約87.5%，於4月12日除息，股利於5月17日發放。

廣達強調，長期專注研發高效能運算設計解決方案、提供各式「Tools for SMART X」智能工具，在智慧製造、智慧醫療、智慧移動領域中漫長的積累與耕耘後，終於迎來百花齊放的新運算時代。

儘管地緣政治衝突未歇、美中科技對抗、通膨與消費停滯等變數仍為全球經濟帶來隱憂，廣達認為，人們對於新價值主張、新生活方式與新工作型態等幸福生活的追求與探索從未停歇，也為市場注入源源不絕的活力與商機，將見證一個由深度學習與生成式AI驅動的新紀元，一個在各行各業中，通過AI提升生產力、效率和創造力的時代。

對於AI浪潮，廣達表示，AI勢必將加速創新，也為商業競爭帶來新的挑戰，因此，廣達同仁需發揮研發力、創新力、應變力，不斷學習、發展與AI共融的工作模式，落實執行於營運環節，促成企業轉型水到渠成的蛻變。