窮到吃稀飯配罐頭　錢都砸在學習！「當工程師半年」想躺平了

▲原PO對現在的生活感到厭倦。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，從小到大都過著省吃儉用的生活，甚至還窮到吃稀飯配別人給的罐頭，每天睜開眼都再計算伙食費怎樣比較便宜，為了省學費提早畢業，每天發瘋念書拚進度，好不容易念完碩士出社會工作，當了半年的工程師，開始厭倦這樣的生活，身心健康亮紅燈，現在只想躺平。

原PO在Dcard發文，「工作半年，我想躺平了」，爸媽都是社會底層勞工，從小就深刻體會到金錢的重要性，大學期間為了提早畢業省學費，每天從早上8點學習到晚上10點。疫情期間，父母因職業傷害動手術，經濟更加困窘，「家裡窮到天天吃別人給了罐頭配稀飯，大概一年左右」。

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在她大學三、四年級時，每天睜開眼都在計算，伙食費怎麼樣最便宜，「只有沒錢的時候才不會想這些，因為只吃得起打折肉鬆飯糰」；考研究所時昏倒，被醫生轉診到身心科，「我要考試還要補修，還有研究計畫、還要打工跟研究助理，還真的沒空休息」，上了研究所後出國交換學習，回台後馬上去公司實習。

出社會至今半年了，她對於工程師的「機器人生活」漸漸感到厭倦，「為了那普通的薪水，好幾次在捷運站差點暈倒」，雖然加班不多，但心跳越來越慢，還常常失眠、噁心、反胃，「然後我就去諮商了」。

貼文一出，網友紛紛鼓勵她，「你很棒了，妳真的很棒了，有發現嗎？照顧好爸媽以外，自給自足完成學業，養活自己」、「好好吃飯，很重要很重要很重要」、「先練習填滿基本需求好嗎，別忽視它們，先練習告訴自己吃飯重要、睡覺重要、天熱要開冷氣、天冷要買厚外套，其他都沒有這些重要」、「好好休息一下，不開心的就當遇人不淑，在我看來妳很優秀，請多相信自己」、「不要一直處在責備自己的階段，靜下心來，什麼都別想，才能好好放鬆」。