ETF股王「0050正2」刷404元天價　今起投票分割回到發行價20元

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）提前反映1月15日法說題材，股價來到1705元新高價位，台股一舉突破3萬點，上攻30576.3點歷史新高，ETF股王元大台灣50正2(00631L)在今（7）日盤中刷下404.6元新天價，00631L將於今日起進行分割投票，預計可1拆20，透過後可回到20元左右，更有利操作。

00631L追蹤臺灣50指數單日正向2倍，近年來資金靠攏權值股，0050表現優於大盤，正向2倍00631L更是飛速飆漲，自2014年掛牌以來至今（2026）年1月5日，報酬率高達1861%，遠超同期間台灣50指數含息報酬率522%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期00631L股價維持在400元價位，元大投信近期宣布00631L分割案，採回到發行價20元以上之最大整數倍為分割倍數，以目前00631L的價格，預計可1拆20。

00631L分割議案，有投票資格的投資人於收到開會通知書（內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券APP點選「股東e服務」，或使用集保e手掌握APP、集保股東e服務（手機版、電腦版），於今日起至1月26日為止，最後端視1月29日受益人會議當日淨值為基準。

