出國次數直接用手機查！數位部：MyData平台已逾147萬次使用

▲數位部長唐鳳說明MyData平台的使用方式。（圖／數位部提供）

記者楊絡懸／台北報導

近期民眾查詢出生至今的出國次數，並在網路上分享相關使用心得，其實就是數位部「個人化資料自主運用」（MyData）平台提供的服務之一。數位部8日表示，MyData共提供逾900項資料下載與服務申辦，上線至今已累計超過147萬餘次使用量，其中，「入出國日期證明書」近2周已有16萬餘次申辦量，累計申辦量達17萬餘次。

數位部8日表示，MyData平台提供便利多元的線上個人化資料下載及服務申辦，並提供10種身分驗證方式，由資料提供機關依資料機敏程度決定驗證等級，民眾可考量自身需求，依驗證等級選擇最便利的方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比方說，近期許多民眾申請的「入出國日期證明書」，民眾可在MyData平台上選擇以晶片金融卡或健保卡等實體卡插卡驗證；如果手邊沒有實體卡，也可選擇使用行動自然人憑證或「手機門號+健保卡卡號」等方式完成驗證，即可線上便利快速取得內政部移民署的入出國相關資料。

另外像是「社會住宅出租申請」、「稅務便民服務」等，須提供戶籍、中低收入戶證明、身心障礙資格等多樣證明文件，透過MyData平台，經核驗身分及自主同意後，相關應備文件一次取得，不用再四處申請收集資料，減省民眾申辦等候時間與成本。

▲MyData平台手機畫面。（圖／記者楊絡懸翻攝）

數位部MyData平台其實就是幫助民眾減少花費時間精力，在政府部門奔波、臨櫃申請個人證書或申辦服務的辛勞，提供安全、便利且值得信賴的線上服務，也就是用更方便的數位服務，幫助民眾調閱在政府機關的個人資料。

換句話說，民眾透過數位部MyData平台，不用親自臨櫃辦理，只要經線上身分驗證與個人自主同意，就可以取得在各政府機關裡的個人化資料，就能更便利申辦相關服務。

資料顯示，MyData平台以「民眾自主同意、資料安全取得」為核心理念，2021年4月15日正式上線，已介接中央機關、地方政府、金融機構等80個機關，提供逾900項資料下載與服務申辦，累計超過147萬餘次使用量。

此外，民眾也不用太擔心會被盜用或資安風險，數位部精進MyData身分驗證的多元性與便利性，同時強化「當事人知情同意機制」，使用者操作過程中，以手機簡訊或電子郵件通知當事人，且可於MyData平台查詢過去2年內使用操作紀錄。

數位部強調，將持續深化資料自主應用機制，協同中央及地方政府，發展跨機關、跨部門、跨區域的多元主題式便民服務，以提供民眾更安全、更便利的智慧生活。