提醒用戶！三大電信「災防告警系統測試」下午四時實施

▲電信實施災防訊息測試。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

三大電信公司宣布，將於今日下午4時實施災防告警系統測試作業，測試系統穩定通知，如有收到訊息，部分用戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息之客戶毋需緊張。

中華電信表示，響應政府政策，持續實施不定期災防告警系統測試作業，傾力為全台民眾安全把關。113年5月8日下午4時，將於全台含離島地區實施災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務。「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息之客戶毋需緊張。

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台灣大哥大表示，為響應政府政策，確保災防系統通知更健全，並提升全民防災意識，下午四點，將於全台發送「災防通報中英文訊息測試」，用戶收到訊息，手機將發出特殊的警告聲響與振動，屆時請勿驚慌。

台灣大為持續完善「災防告警細胞廣播訊息系統」，今年將不定期針對全台或分區域，實施災防通報訊息發送測試，以配合災防主管機關在監測到災害時，可透過此系統，針對特定區域民眾發佈告警訊息，讓民眾即早掌握災害資訊，即時採取應變措施。

遠傳也表示，將於下午04:00辦理全區災防告警訊息測試，藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，測試期間不會影響客戶服務使用。「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以盡量降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，也請收到測試訊息之客戶無需緊張。