正德Q1稅前獲利EPS0.52元　隨著船隊擴充業績將逐季成長

▲正德海運隨著新船投入業績逐季成長。（圖/正德提供）

記者張佩芬／台北報導

正德海運(2641)公布今年首季財報，合併營收3.9億元，營業毛利1.81億元，歸屬母公司稅前淨利1.52億元，每股稅後盈餘(EPS)0.52元。由於去年到11月為止共有4艘新船加入，今年還會添兩艘，營收獲利逐季將逐季成長。

該公司董事會今日通過籌資案擬募資5.9億元，規劃以發行無擔保可轉換公司債，本次募資的資金用途，主要用來轉投資子公司，支付建造新船之尾款。

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正德第一季合併營收3.9億元，較去年同期2.57億元相比增加51.74％，營業利益1.61億元，較去年同期0.90億元增加78.04%，歸屬母公司稅前淨利1.52億元，與去年同期0.97億元相比增加57.94％，每股盈餘0.52元。

正德於4月董事會決議再訂造4艘6.35萬噸輕便極限型(Supramax)散裝船，以滿足EEDI PHASE III和國際海事組織(IMO)對氮氧化物(Nox)排放的第三級要求，此為大陸造船廠透過重新安排塢位，挪出來的造船空檔，在全球多數造船廠2027年才有空檔的情況下，這批船明(2025)年就能開始交船，且已原則洽妥香港與新加坡租家長期租約。

船隊規畫方面，正德於今年1月處分1艘船舶，預計6月及9月各交付1艘由日本名村造船株式會社所建造環保節能新船投入營運，並持續進行船隊處分舊船加入環保節能新船進行船舶汰舊換新、汰小換大政策，透過建造節能船符合國際海事組織(IMO)的減碳新規，以達到國際大租家對節能船的需求。

目前正德擁有17艘船，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，堅持以高技術、高效能、高產值的海運服務來提升競爭優勢。

世界銀行在最新發佈的《全球經濟展望》指出，全球經濟於貨幣政策緊縮、全球貿易與投資疲軟及近期中東地區的衝突加劇了地緣政治風險等，這些因素將拖累2024年全球經濟增長將連續第三年放緩。

而針對2024年的中國經濟發展則指出，隨著消費者信心逐步恢復及政策刺激發揮作用，經濟增長勢頭有望企穩，但房地產行業和外部需求的持續疲軟會給增長前景蒙上陰影。針對經濟放緩壓力依然較大的情況，中國預計出臺更多的刺激措施，通過提供持續的政策支持和開展更深層的結構性改革以對沖經濟下行風險，遏制通縮壓力，恢復各方信心。通過推動各項政策積極作為，形成合力，著力提振經濟增長內生動能。

目前兩大貿易運河分別受到乾旱與紅海危機干擾，預期船舶繞道將使船舶週轉率下降，市場運力供給因而受限，亦為運價提升因素。由於散裝新造船訂單佔比僅8.8%，位於歷史低位，根據研調機構Clarksons預估，2024~2026年散裝航運產業運力供給年增速將不超過2%，行業供給秩序健康。

不論是油輪/散貨船/貨櫃船市場，船價都有所支撐，散貨船因為前2-3年的新造船訂單就較少，最近的地緣政治/紅海危機/巴拿馬運河水位較低的問題，都讓船的航行距離增加，整體船噸供給變少。

散裝船荒發酵，遭遇疫後最大一波運力壓力測試，業界認為，今年散裝船會出現大缺船，散裝船今年有望一路旺到年底，而且此效應已開始顯現，除導致新舊散裝船舶價格大漲，也推升運價不斷上揚。

國際海事組織(IMO)加強溫室氣體排放管制措施，明確要求2030年船舶使用的能源至少5％近零，2050年從原本碳排減50％目標，改為更為嚴格的溫室氣體淨零排放(Net-zero GHG emissions)，意味著航商營運成本將大幅拉高，加上船舶效能指數(EEXI)及營運碳強度指標(CII)及歐盟碳排放交易系統(ETS)等環保法規上路促使航商放慢船速。

另對船舶的船齡要求提高，導致對運力佈局的要求提高。港口對船舶的各項檢查趨嚴，一方面會降低整個乾散貨船隊的運營效率，不合規船舶將不得不避開澳大利亞、巴西航線，從而降低市場的運力壓力；另一方面，將促使老舊船舶拆解加快，尤其是20年以上船舶的拆解，導致船噸數供給減少，加重全球航商汰換老舊船舶的壓力，散裝船運力供給將有效限縮，整體有利於市場供需形勢。

全球經濟面臨中美博弈、地緣政治等風險因素影響，波動性風險將增加。 隨著全球經濟逐步企穩，海運需求將穩步增長，中國幹散貨需求依然是全球海運貿易的重要基礎，印度和東南亞地區將成為海運增量的重要貢獻者。

由於新造船訂單水平維持低位、運力增長減緩，受綠色轉型等相關政策的影響，在限制新船訂單的同時，老舊船舶拆解加快，運力整體將進入低速增長階段，供需形勢有望改善，幹散貨市場整體將進入上行週期。

2024年已開始執行的歐盟航運碳稅規則，將對區域市場形成一定的擾動，而巴拿馬運河乾旱問題仍未解決，紅海地緣政治風險依然持續，全球重要的運河、海峽面臨的地緣政治風險也有所上升，這將導致2024年乾散貨市場的整體波動性有所增大。總體判斷，2024年國際幹散貨市場因受運力供應偏少支撐，未來幾年市場態勢總體保持樂觀。

正德對ESG之執行亦不遺餘力，環境保護方面除了符合IMO之規定趨勢外，近年來汰除了80%以上舊船，購入10艘以上符合PHASE III及NOx第三級要求之新船。

另在此次支援花蓮地震災區救助及災後重建，期盼幫助受災民度過難關。正德以員工半月薪資約140萬捐贈予「衛生福利部公設財團法人賑災基金會」，以確保資金用於最需要的地方，期待透過這個小小的舉動，替災區重建盡一份心力及為受災民眾帶來一絲溫暖與希望。而公司治理評鑑成績亦取得21%-35%之前三級距。