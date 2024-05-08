寶得利重啟布局　「購物站天后」力拚下半年轉虧為盈

▲寶得利董事長、「購物站天后」張雅琍。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

上櫃公司寶得利（5301）專營陸客購物站，受到疫情影響業績大受衝擊，營運轉為主攻韓國、東南亞團，近期也在台北、高雄新開店點，加上馬來西亞、中國平潭據點，預計下半年可望轉虧為盈。

寶得利董事長、「購物站天后」張雅琍表示，陸客不能來台對營收造成很大衝擊，希望能盡快開放陸客，也看好下半年會是兩岸觀光鬆綁的好的時機點。

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張雅琍指出，去年3月起就重啟購物站布局，在北市中山區開出「艾伊昶百貨」，主打牛樟芝、伴手禮、精品的銷售，受惠韓國及東南亞觀光客增加，今年2月起營業狀況開始好轉，單月業績達4000多萬元；並預計6月將在高雄左營區開出珠寶購物站。

張雅琍也提到，馬來西亞3個購物站都還穩健營運，分別專賣土產、珠寶及生活寢具，過去專接陸客團，現在接待越南團量不輸陸客團，但是人均消費跟台灣相比差了4倍，因此預計6月會調整營運結構，改成跟台灣一樣的消費模式。

此外，寶得利在中國平潭也開出台灣免稅商城，是目前中國最大的台灣產品免稅商店，2層樓規模達6000坪，去年開出第1層後效果不錯，預計今年6月會開出第2層，並導入跨境電商業務。

寶得利去年合併營收為2.36億元，年增近335％，寫下近4年新高；營業虧損0.75億元，稅後虧損0.82億元，每股虧損0.61元。今年2-3月累計稅後淨損460萬元，每股虧損0.03元，虧損程度已逐漸縮小，張雅琍看好旅遊商機及新展店貢獻，預估今年8月有望損益兩平。