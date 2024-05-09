ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

先探／Q2營收開紅盤　起底主流股

（圖／先探投資週刊提供）

隨著第一季財報及四月營收陸續出爐，業績亮眼之個股也獲得資金青睞，且若第二季營運可望再向上的標的，則更可望有續航力。

文／吳旻蓁

台灣上市櫃第一季財報及四月營收陸續出爐，法說會旺季也將起跑，短線上資金著墨具業績題材的個股，且若預期第二季營運可望再向上的標的亦將更加受到市場關注。進一步來看，有不少個股創下歷史最旺四月營收，像是鴻海、永信建、威剛、臻鼎ＫＹ、穎崴等單月業績皆改寫同期之最，為盤面人氣焦點。

資金著墨業績題材

[廣告]請繼續往下閱讀...

鴻海受惠客戶拉貨動能帶動，四月營收為五一○八．九六億元，月增十四．二％、年增十九％，旗下四大產品線包括電腦終端產品、消費智能產品、元件及其他產品以及雲端網路產品之營收都出現月增及年增雙成長；累計前四月營收一兆八三三○．五九億元，年減三．一一％。針對未來展望，鴻海表示，由於第二季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，能見度大約與目前市場預期相當，因此預估第二季營運展望將呈現季增、年增表現。

在十四日鴻海法說會前，美系外資也出具最新報告，看好鴻海為輝達（Nvidia）超級晶片GB200供貨ＡＩ伺服器、交換器和液冷等周邊方案，可望提升客戶滲透率，並挹注下半年的業績表現；外資預估今年鴻海ＡＩ營收將達十％，二五、二六年則將分別成長至十六％、十七％，同時，亦將鴻海目標價從一七二元上調至二○一元。

而記憶體報價上漲，也反映在個股營運表現上，並連帶記憶體族群股價轉強。其中，記憶體模組廠威剛四月合併營收達三八．四八億元，年增八○．八％；累計前四月營收為一四七．二九億元、年增五七．七％。公司表示，目前上游供應商正積極將產能配置與投資重心轉向高頻寬記憶體（HBM），加上產業庫存水位健康，預期第二季動態隨機存取記憶體（DRAM）以及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價仍將持續走揚，可望挹注毛利率成長。

記憶體報價上揚助營運

威剛也指出，ＡＩ終端應用產品於第三季起陸續上市，可望帶動下半年及明年有更多的ＡＩ需求出現，因此上游供應商無不加速轉進HBM與DDR5產品，但目前HBM生產難度與產能耗用率都相當高，故在有限的產能供給下，今年DRAM價格欲小不易。NAND Flash方面，雖然目前上游供應商已陸續恢復獲利，並逐步調升產能利用率，但對於價格及產能規劃仍相當理性，加上近期企業用及資料中心的SSD需求明顯復甦，可望支撐NAND Flash價格續揚且態勢穩健。

另外，扮演記憶體漲勢領頭羊的模組廠十銓，首季繳出每股淨利四．一元佳績，創下單季歷史新高。公司也指出，雖然目前現貨市場需求沒有很好，但未來兩季沒有任何降價的可能性，且會逐季上揚，至少還有十五到二五％的漲幅空間；此外，現在漲幅多在DDR5，但DDR4待一到二季庫存去化後也會跟上。

而十銓也握有龐大的低價庫存，截至第一季底庫存為五六．四三億元，季增六七．八五％，當中DRAM占七成、NAND占三成；而DRAM的六成是DDR5、四成是DDR4。市場預期，在低價庫存與DRAM售價上漲的趨勢下，十銓第二季營運持續看旺，且進入下半年後，包括電競等進入傳統旺季，加上AI PC/NB趨勢發酵，都可望進一步帶動公司出貨量再增長。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2299期精彩當期內文轉載》
（圖／先探投資週刊提供）

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電下周再衝一波？ADR收盤創新高　外媒曝200美元時機點

台積電下周再衝一波？ADR收盤創新高　外媒曝200美元時機點

台積電（2330）公布4月營收年增近60％達2360.21億元，寫下單月次高紀錄，加上公布調高季配息至每股4元，激勵台積電ADR周五上漲4.53％或6.47美元，收在149.26美元，創歷史新高，換算現股約967元；外媒更喊台積電ADR目標價上看200美元、換算現股約1296元。

2024-05-11 10:41
月月配ETF買氣大退燒！00940人數首見衰退　3檔不到3萬人

月月配ETF買氣大退燒！00940人數首見衰退　3檔不到3萬人

本周2檔月月配ETF新上市掛牌，難逃破發命運，連帶使得ETF買氣往下墜，根據集保中心統計，7 檔月月配ETF、具指標性元大台灣價值高息（00940）自上市掛牌以來，受益人數周周增，但本周首見衰退，人數也一直無法跨至百萬人，另有3檔人數不到3萬人。

2024-05-11 11:33
姊弟共有土地！地價稅差4倍　稅務官員解惑「房地非屬同一人」

姊弟共有土地！地價稅差4倍　稅務官員解惑「房地非屬同一人」

新竹市怡君的父親日前過世，她與弟弟繼承父親名下同一筆土地，各持分1/2，同時向稅務局申請按自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅，卻只有弟弟的申請被核准，怡君覺得很疑惑，於是向納保官申請諮詢。

2024-05-11 14:22
00940換股卡位大戰！　一表看本周投信搶進10檔

00940換股卡位大戰！　一表看本周投信搶進10檔

元大台灣價值高息（00940）預計在下周五（17）日盤後公布成分股更換，市場估計下周進入換股高峰，市場「猜猜樂」，投信法人吃豆腐搶先卡位，根據統計，這一周（5/6~5/10）投信買盤集中在中信金（2891）、聯電（2303）與陽明（2609），買超張數破2萬。

2024-05-11 13:40
金融股獨強並非好事！　史上經驗看「暴風雨前寧靜」

金融股獨強並非好事！　史上經驗看「暴風雨前寧靜」

從過去類股走勢，找到市場出現危險訊號！從過去金融指數、電子指數、加權指數走勢中，找出走勢規律，市場後續務必注意，電子指數是創高還是做頭？

2024-05-11 06:00
韓國大力蓋晶片廠　美報告：2032年產能超越台灣

韓國大力蓋晶片廠　美報告：2032年產能超越台灣

根據韓國媒體The Korea Herald報導，美國週四發布的報告顯示，預計到 2032 年，韓國的半導體產量將佔全球半導體產量的近20%，達到歷史最高水準，超越台灣。

2024-05-11 06:00
航運金融發威！一表看6檔ETF刷新高　00878、00918帶頭衝

航運金融發威！一表看6檔ETF刷新高　00878、00918帶頭衝

航運股、金融股連袂發威，國泰永續高息（00878）、大華優利高填息30(00918)等6檔台股ETF表現也相當精采。同步創新高。其中00878連2個月繳出「創天價」成績單，00918更因本周兩個交易日刷新天價，單周表現也獲封猛打賞，市場持續關注衝高後續航表現。

2024-05-11 00:02
紅海危機加天候等因素塞港問題浮現　船方給空櫃看獲利貢獻度

紅海危機加天候等因素塞港問題浮現　船方給空櫃看獲利貢獻度

紅海危機造成貨櫃船繞道好望角，船隻彎靠港口改變，航程拉長，增派的船舶尺寸不一，加上天候等因素，造成船期延誤，另一方面船公司為穩定或拉升運價實施抽減航班措施，造成到港船隻減少，進而產生缺櫃問題，現在船公司已經根據獲利貢獻度在分配貨櫃，攬貨業擔心這樣下去，疫情期間出現的買艙費會再度出現。

2024-05-11 02:57
聯電股東注意！咖波杯領取「倒數六天」　錯過就要親赴開會領取

聯電股東注意！咖波杯領取「倒數六天」　錯過就要親赴開會領取

人氣暴棚的聯電股東會紀念品「咖波永續隨行杯」自5月2日開領後，已經吸引超多股民爭相搶領，不過尚未領取的股東要注意期限了，按照聯電紀念品領取方式，如果以委託出席股東會之股東想領紀念品，徵求期間只有到5月17日為止，股東們可要把握最後一周時間，早日前往徵求事務地點領取。

2024-05-12 06:00
長榮前10大股東！張國華兒子首入列　00919居第二

長榮前10大股東！張國華兒子首入列　00919居第二

長榮海運（2603）將於5／28召開實體股東會，前10大股東也出爐，與去年相比，老大張國華兒子首入列，一家三口持股比例達15.54％，與去年6.93％相比大幅成長，顯見大哥已完全掌控海運布局；此外，群益台灣精選高息（00919）持股達6.19％，位居第二大股東。

2024-05-12 06:00

讀者迴響

熱門新聞

離開餐飲業「當豪宅保全」月薪45K　他卻喊後悔

姊弟共有土地！地價稅差4倍　稅務官員解惑「房地非屬同一人」

科技七雄CEO近期狂售股票逾51.9億

台積電「萬年32」不想升！老婆不解　驚人年薪曝光

金融股獨強並非好事！　史上經驗看「暴風雨前寧靜」

2024中信女子公開賽逾9000人次進場觀賽　中信女將拿下二、三名

長榮前10大股東！張國華兒子首入列　00919居第二

聯電股東注意！咖波杯領取「倒數六天」　錯過就要親赴開會領取

00940換股卡位大戰！　本周投信法人買超前十大

達美西雅圖航線與台灣距離最近　當日可轉飛30多個美洲航點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

楊丞琳高音挑戰《歌手2024》　緊張失常：跟我平時差得很遠

新北一家三口滅門「棉被包遺體」　姊姊崩潰：最近有吵架

坤達16蹲跳到扶牆…KID：我來數！　全體模仿潘若迪「牙齒超白XD」

R哥鞠躬道歉「本是好意」　　強調：假鈔全是培根發的

坤達16蹲跳到扶牆　KID：我要數看看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366