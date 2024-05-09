「ITI企業人才媒合會」見證人才蛻變　企業重要人才庫

▲ITI國際企業人才媒合會吸引超過80家企業近200位企業人資主管參加。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部委託外貿協會培訓中心主辦的「ITI國際企業人才媒合會」今(9)日圓滿結束，成功匯聚65家領先科技及製造業巨頭，攜手創造近900個高質量職位機會。本次活動特別展現專業人才的培訓以及貿協成功協助企業發展創新能力與國際市場擴張等方面皆獲得實質的提升。

此次「ITI國際企業人才媒合會」，科技業巨擘以及多家傳統製造業領導者，均透過與ITI培訓中心合作，成功吸引了眾多符合全球化需求的頂尖人才。這些人才擁有卓越的外語溝通和智慧工作能力，並精通團隊協作、商業環境洞察等多方面的高階技能，顯著提升了企業的國際競爭力和創新能力。



一名去年國企班畢業生曾經在高雄百貨業擔任專員，在參加國企班一年的培訓之後，順利轉職到某跨國精密加工企業擔任專案經理，國企班的全英文環境、專業商業知識、專案實戰訓練及龐大校友人脈，對於目前工作相當有幫助。

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而今年參加媒合會的某紡織業指標企業多年來已聘雇超過10餘位國企班校友，半數為日語組，該公司人資主管表示，這些人才負責與日本合作夥伴溝通，表現出色，國企班是他們重要的人才庫，已連續數年前來徵才。

某國際電玩設備大廠表示，該公司過往已錄取相當多國企班學員，目前正招募未來能派往東南亞區域的拓銷人才；某全球最大鞋業公司則表示，除了來國企班招募國際行銷業務外，也開放生產、財務等職缺，非常適合有商管背景再加上國企班外語及商務特訓的學員。

另外，某國際資通大廠表示，需外語優異人才，雙外語更佳，該公司目前於亞洲與美洲等地皆設有海外據點，國企班培訓人才非常符合該公司需求。

外貿協會指出，透過ITI培訓中心的不懈努力，成功培養了符合當代市場需求的國際行銷精英，顯著推動了台灣經濟的進一步發展。這些人才在高科技和製造業領域的顯著成就突顯了專業教育訓練在提升整體產業生態中的關鍵作用。

隨著全球市場環境的迅速變化，這類培訓幫助台灣的高科技產業和製造業鞏固其在國際舞台上的競爭力。因此，ITI企業人才媒合會不僅展示了人才與企業的互動，也成為台灣創新與進步的重要平台。



貿協培訓中心的「國企班」、「商務人士在職專業訓練」以及「客製化企業員工培訓」三合一商務人才訓練服務，不論是希望提升個人職業技能或是加強企業團隊能力，貿協培訓中心都能提供專業解決方案。如需更多資訊或想報名，可至培訓中心官網查詢https://www.iti.org.tw/或聯繫客服團隊03-5715182。