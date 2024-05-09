ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

「ITI企業人才媒合會」見證人才蛻變　企業重要人才庫

▲ITI國際企業人才媒合會吸引超過80家企業近200位企業人資主管參加。（圖／貿協提供）

▲ITI國際企業人才媒合會吸引超過80家企業近200位企業人資主管參加。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部委託外貿協會培訓中心主辦的「ITI國際企業人才媒合會」今(9)日圓滿結束，成功匯聚65家領先科技及製造業巨頭，攜手創造近900個高質量職位機會。本次活動特別展現專業人才的培訓以及貿協成功協助企業發展創新能力與國際市場擴張等方面皆獲得實質的提升。

此次「ITI國際企業人才媒合會」，科技業巨擘以及多家傳統製造業領導者，均透過與ITI培訓中心合作，成功吸引了眾多符合全球化需求的頂尖人才。這些人才擁有卓越的外語溝通和智慧工作能力，並精通團隊協作、商業環境洞察等多方面的高階技能，顯著提升了企業的國際競爭力和創新能力。

一名去年國企班畢業生曾經在高雄百貨業擔任專員，在參加國企班一年的培訓之後，順利轉職到某跨國精密加工企業擔任專案經理，國企班的全英文環境、專業商業知識、專案實戰訓練及龐大校友人脈，對於目前工作相當有幫助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而今年參加媒合會的某紡織業指標企業多年來已聘雇超過10餘位國企班校友，半數為日語組，該公司人資主管表示，這些人才負責與日本合作夥伴溝通，表現出色，國企班是他們重要的人才庫，已連續數年前來徵才。

某國際電玩設備大廠表示，該公司過往已錄取相當多國企班學員，目前正招募未來能派往東南亞區域的拓銷人才；某全球最大鞋業公司則表示，除了來國企班招募國際行銷業務外，也開放生產、財務等職缺，非常適合有商管背景再加上國企班外語及商務特訓的學員。

另外，某國際資通大廠表示，需外語優異人才，雙外語更佳，該公司目前於亞洲與美洲等地皆設有海外據點，國企班培訓人才非常符合該公司需求。

外貿協會指出，透過ITI培訓中心的不懈努力，成功培養了符合當代市場需求的國際行銷精英，顯著推動了台灣經濟的進一步發展。這些人才在高科技和製造業領域的顯著成就突顯了專業教育訓練在提升整體產業生態中的關鍵作用。

隨著全球市場環境的迅速變化，這類培訓幫助台灣的高科技產業和製造業鞏固其在國際舞台上的競爭力。因此，ITI企業人才媒合會不僅展示了人才與企業的互動，也成為台灣創新與進步的重要平台。

貿協培訓中心的「國企班」、「商務人士在職專業訓練」以及「客製化企業員工培訓」三合一商務人才訓練服務，不論是希望提升個人職業技能或是加強企業團隊能力，貿協培訓中心都能提供專業解決方案。如需更多資訊或想報名，可至培訓中心官網查詢https://www.iti.org.tw/或聯繫客服團隊03-5715182。

關鍵字： ITI企業人才媒合會見證人才蛻變企業重要人才庫

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電下周再衝一波？ADR收盤創新高　外媒曝200美元時機點

台積電下周再衝一波？ADR收盤創新高　外媒曝200美元時機點

台積電（2330）公布4月營收年增近60％達2360.21億元，寫下單月次高紀錄，加上公布調高季配息至每股4元，激勵台積電ADR周五上漲4.53％或6.47美元，收在149.26美元，創歷史新高，換算現股約967元；外媒更喊台積電ADR目標價上看200美元、換算現股約1296元。

2024-05-11 10:41
月月配ETF買氣大退燒！00940人數首見衰退　3檔不到3萬人

月月配ETF買氣大退燒！00940人數首見衰退　3檔不到3萬人

本周2檔月月配ETF新上市掛牌，難逃破發命運，連帶使得ETF買氣往下墜，根據集保中心統計，7 檔月月配ETF、具指標性元大台灣價值高息（00940）自上市掛牌以來，受益人數周周增，但本周首見衰退，人數也一直無法跨至百萬人，另有3檔人數不到3萬人。

2024-05-11 11:33
姊弟共有土地！地價稅差4倍　稅務官員解惑「房地非屬同一人」

姊弟共有土地！地價稅差4倍　稅務官員解惑「房地非屬同一人」

新竹市怡君的父親日前過世，她與弟弟繼承父親名下同一筆土地，各持分1/2，同時向稅務局申請按自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅，卻只有弟弟的申請被核准，怡君覺得很疑惑，於是向納保官申請諮詢。

2024-05-11 14:22
00940換股卡位大戰！　一表看本周投信搶進10檔

00940換股卡位大戰！　一表看本周投信搶進10檔

元大台灣價值高息（00940）預計在下周五（17）日盤後公布成分股更換，市場估計下周進入換股高峰，市場「猜猜樂」，投信法人吃豆腐搶先卡位，根據統計，這一周（5/6~5/10）投信買盤集中在中信金（2891）、聯電（2303）與陽明（2609），買超張數破2萬。

2024-05-11 13:40
金融股獨強並非好事！　史上經驗看「暴風雨前寧靜」

金融股獨強並非好事！　史上經驗看「暴風雨前寧靜」

從過去類股走勢，找到市場出現危險訊號！從過去金融指數、電子指數、加權指數走勢中，找出走勢規律，市場後續務必注意，電子指數是創高還是做頭？

2024-05-11 06:00
韓國大力蓋晶片廠　美報告：2032年產能超越台灣

韓國大力蓋晶片廠　美報告：2032年產能超越台灣

根據韓國媒體The Korea Herald報導，美國週四發布的報告顯示，預計到 2032 年，韓國的半導體產量將佔全球半導體產量的近20%，達到歷史最高水準，超越台灣。

2024-05-11 06:00
航運金融發威！一表看6檔ETF刷新高　00878、00918帶頭衝

航運金融發威！一表看6檔ETF刷新高　00878、00918帶頭衝

航運股、金融股連袂發威，國泰永續高息（00878）、大華優利高填息30(00918)等6檔台股ETF表現也相當精采。同步創新高。其中00878連2個月繳出「創天價」成績單，00918更因本周兩個交易日刷新天價，單周表現也獲封猛打賞，市場持續關注衝高後續航表現。

2024-05-11 00:02
紅海危機加天候等因素塞港問題浮現　船方給空櫃看獲利貢獻度

紅海危機加天候等因素塞港問題浮現　船方給空櫃看獲利貢獻度

紅海危機造成貨櫃船繞道好望角，船隻彎靠港口改變，航程拉長，增派的船舶尺寸不一，加上天候等因素，造成船期延誤，另一方面船公司為穩定或拉升運價實施抽減航班措施，造成到港船隻減少，進而產生缺櫃問題，現在船公司已經根據獲利貢獻度在分配貨櫃，攬貨業擔心這樣下去，疫情期間出現的買艙費會再度出現。

2024-05-11 02:57
聯電股東注意！咖波杯領取「倒數六天」　錯過就要親赴開會領取

聯電股東注意！咖波杯領取「倒數六天」　錯過就要親赴開會領取

人氣暴棚的聯電股東會紀念品「咖波永續隨行杯」自5月2日開領後，已經吸引超多股民爭相搶領，不過尚未領取的股東要注意期限了，按照聯電紀念品領取方式，如果以委託出席股東會之股東想領紀念品，徵求期間只有到5月17日為止，股東們可要把握最後一周時間，早日前往徵求事務地點領取。

2024-05-12 06:00
長榮前10大股東！張國華兒子首入列　00919居第二

長榮前10大股東！張國華兒子首入列　00919居第二

長榮海運（2603）將於5／28召開實體股東會，前10大股東也出爐，與去年相比，老大張國華兒子首入列，一家三口持股比例達15.54％，與去年6.93％相比大幅成長，顯見大哥已完全掌控海運布局；此外，群益台灣精選高息（00919）持股達6.19％，位居第二大股東。

2024-05-12 06:00

讀者迴響

熱門新聞

離開餐飲業「當豪宅保全」月薪45K　他卻喊後悔

姊弟共有土地！地價稅差4倍　稅務官員解惑「房地非屬同一人」

科技七雄CEO近期狂售股票逾51.9億

台積電「萬年32」不想升！老婆不解　驚人年薪曝光

金融股獨強並非好事！　史上經驗看「暴風雨前寧靜」

2024中信女子公開賽逾9000人次進場觀賽　中信女將拿下二、三名

長榮前10大股東！張國華兒子首入列　00919居第二

聯電股東注意！咖波杯領取「倒數六天」　錯過就要親赴開會領取

00940換股卡位大戰！　本周投信法人買超前十大

達美西雅圖航線與台灣距離最近　當日可轉飛30多個美洲航點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

楊丞琳高音挑戰《歌手2024》　緊張失常：跟我平時差得很遠

新北一家三口滅門「棉被包遺體」　姊姊崩潰：最近有吵架

坤達16蹲跳到扶牆…KID：我來數！　全體模仿潘若迪「牙齒超白XD」

R哥鞠躬道歉「本是好意」　　強調：假鈔全是培根發的

坤達16蹲跳到扶牆　KID：我要數看看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366