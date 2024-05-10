國泰航空香港機票5/20前買一送一　與11家旅遊業推優惠自由行

▲暑假想帶孩子遊香港迪士尼可趁這波優惠購買行程，圖為《冰雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界。（圖／香港迪士尼樂園提供）

記者張佩芬／台北報導

國泰航空因香港國際機場贊助，5/20前機票買一送一，該航與十一家旅遊業者合作推出香港機票買一送一的3天2夜自由行優惠，喚起旅客心動的「港」覺，想飛就訂！即日起至2024年5月20日17:00為止，由台北、高雄出發皆可，旅遊期間為5月17日至12月31日。

合作旅遊業者推出豐富的機加酒自由行優惠，精選飯店鄰近銅鑼灣、灣仔、尖沙咀等熱門景點，也可選擇入住香港迪士尼樂園主題酒店，無論兩人、四人都可隨時出發，以優惠票價暢遊香港。

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優惠機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位，出發日期至2024年12月31日，適合為即將到來的暑假及下半年假期規劃三天兩夜香港快閃之旅。

▲國泰航空與十一家旅遊業者合作推出機加酒自由行優惠。（圖／業者提供）

除了香港來回機票之外，個別旅行社另推出「機加酒自由行超值優惠」，未稅價包括迪士尼樂園及酒店行程、山頂纜車、贈送上網卡及八達通卡等。相關資訊可瀏覽香港旅遊發展局活動頁面：

國泰航空與十一大旅遊業者機加酒自由行優惠：

山富旅遊3天2夜-香港如心銅鑼灣海景飯店(兩人一室標準房)，步行即可抵達維多利亞港和天后廟，網站報價已含減價，9,888元。



五福旅遊灣仔帝盛酒店3天2夜(四人一室 台北出發)，每人一張上網卡、八達通，贈每房一包甘草檸檬，贈佔床者每人一張華星冰室早餐券，6,999元。



可樂旅遊香港今旅酒店自由行3天2夜(兩人一室，台北/高雄出發)，地鐵1分鐘即到，香格里拉集團酒店，每人一張上網卡和八達通，6,888元。



永業旅行社香港自由行旺角睿景酒店(兩人一室 台北/高雄出發)每人一張上網卡與八達通，7,888元。



吉帝旅遊香港迪士尼樂園3天2夜(四人一室台北/高雄出發)迪士尼好萊塢酒店全新「米奇與好友」豪華客房2晚，含樂園2日門票 (7天內任選2天入園)，9,999元。



易飛網香港富豪集團系列酒店自由行3天（四人一室台北/高雄出發），富豪東方酒店兩晚， 港澳上網卡一張(限成人)，香港八達通卡一張(限成人)，5,588元。



易遊網百樂酒店香港3天2夜自由行(兩人一室 台北/高雄出發)，位於百貨購物商圈中心地帶 ，鄰近-維多利亞港、The ONE，7,999元。



東南旅遊香港迪士尼樂園自由行三日(四人一室 台北/高雄出發)，香港迪士尼樂園主題酒店１晚+市區酒店1晚，每人一張香港迪士尼樂園2日門票，每人一張上網卡和八達通卡，贈每人一盒皇玥蛋卷精裝禮盒，11,388元。



飛揚旅遊南部出發首選，恆豐酒店3天2夜自由行(兩人一室台北/高雄出發)，每房贈送一張香港網卡，贈佔床者行李綁帶一條，6,888元。

雄獅旅遊九龍酒店3天2夜(兩人一室台北出發) ，獨家送香港人氣伴手禮每房一份檸檬王，每房一張上網卡，6,999元。



溫馨旅行社城景酒店3天2夜(兩人一室台北/高雄出發)，每人一張八達通(含儲值額HKD10)和網卡，每人一張香港機場快線九龍站-來回票，每人一套山頂纜車山頂纜車來回票+ 摩天台428門票，每人一趟鴨靈號船遊體驗幻彩詠香江航班，8,500元。

機票名額有限，先到先得。此優惠不含機票稅金及相關附加費且須受條款與細則限制