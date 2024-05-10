台泥4月營收年增27％　亞泥被中控拖累月年雙減

▲台泥張安平董事長。（圖／台泥提供）



記者廖婕妤／台北報導

水泥雙雄公布4月營收，台泥（1101）受惠土葡低碳水泥事業交割貢獻，4月營收年增27.76％至116.26億元；亞泥（1102）則被中控表現拖累，4月營收年減逾2成。

台泥4月營收為116.26億元，月減14.8％、年增27.76％；累計前4月合併營收為373.12億元，年增5.22％。受到4月花蓮強震影響，台泥花蓮和平廠停產將近1個月，和平電力發電機組也受到影響，加上中國整體水泥市場持續低迷，影響4月營收較上月下滑。

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不過，台泥4月營收與比去年同期相比仍增加，據了解，主要是受惠於剛完成交割併入台泥的土葡低碳水泥事業貢獻最多，加上台泥近年在綠能產業的投資，今年也都陸續開始貢獻。台泥回應，營收的多元、韌性及成長性將有助台泥在全球綠色規模化時代的競爭力。

亞泥4月營收為56.86億元，月減11.2％、年減20.68％；累計前4月合併營收為221.86億元，年減15.89％。亞泥表示，主要是因為子公司亞東預伴營收上漲、但嘉惠電力發電天數減少，費率下修，加上中控方面水泥售價、銷量都衰退，影響整體4月表現。

不過，亞泥Q1表現回溫，Q1合併營收為164.99億元，稅後淨利為29.48億元，EPS為0.89元，台灣水泥本業、預伴及電力都成長，且受惠美元升值，業外投資兌換率也增加，法人看好接下來會漸入佳境，全年表現樂觀。