黃仁勳將在電腦展前做主題演講　概述AI生態系統的下一步發展

▲黃仁勳在台北國際電腦展前發表主題演講。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會今日宣布NVIDIA執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2024前的6月2日下午7點，在台灣大學體育館發表主題演講，讓今年展出演講者達到創紀錄的八位。在席捲全球價值數兆美元產業的人工智慧(AI)革命中，黃仁勳的主題演講，將概述AI生態系統的下一步發展，為即將在6月4日至7日在台北南港展覽館舉行的台北國際電腦展COMPUTEX之前拉開序幕。

COMPUTEX擁有來自26個國家1500多家參展商參與，預計將有50,000名與會者，是世界頂級科技盛會之一。長期以來展示出台灣充滿活力的科技生態系，並已成為全球擴展AI所需尖端系統的發射台。

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身為AI領域的領導者，NVIDIA不斷培養並擴展AI生態系。去年，黃仁勳的主題演講及在合作夥伴的記者會亮相中，體現了NVIDIA在協助推動整個科技產業合作夥伴發展所扮演的角色。

NVIDIA的合作夥伴也將會再度集結齊聚，包括宏碁、華碩、永擎電子、七彩虹、技嘉科技、鴻佰科技、Inno3D、英業達、微星、同德、和碩、PNY、雲達、美超微、緯創、緯穎和索泰，將聚焦展示採用NVIDIA技術的全新產品。

除了展覽和演示之外，NVIDIA解決方案架構和工程副總裁Marc Hamilton將於外貿協會主辦之論壇中演講，該論壇為COMPUTEX中致力於尖端技術討論的重要活動之一。

作為「Let's Talk Generative AI」論壇的一部分，Hamilton 將於6月5日上午10點至10點30分在台北南港展覽館2館7樓701會議室發表題為「Infra Build Train Go」的演講；主題演講結束後，NVIDIA AI Summit將於6月5日在台北漢來大飯店舉行，將深入探討AI在製造、醫療、研究等領域的實際應用。

此次峰會將舉辦20多場來自業界專家和創新者的會議以及針對開發人員的培訓課程。NVIDIA醫療保健和生命科學副總裁Kimberly Powell將主持一場特別演講，探討生成式AI如何推動醫療保健科技產業的發展，歡迎報名參加AI Summit。

台北國際電腦展以「AI串聯、共創未來」為主軸，共同展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題。COMPUTEX Keynote已開放報名，更多資訊可至