超商雙雄4月營收創同期最旺　統一超前4月近1080億元

▲統一企業集團打造全台最大「Par K* Avenue」新世代複合商場。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

超商雙雄公告4月營收，統一超（2912）4月營收達268.22億元，寫下同期新高表現；全家（5903）4月營收為85.13億元，也創下同期新高。展望5月，看好夏季商機持續挹注營運。

統一超4月營收為268.22億元，年增7.8％，創同期新高；累計前4月合併營收為1078.92億元，年增7.51％。統一超表示，台灣7-ELEVEN持續穩健展店，藉由線上線下多元服務渠道，聚焦鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰、冰飲品、預購等話題商品開發與推廣，更整合集團資源展現未來新零售樣態、迎來新世代複合商場「Par K* Avenue」，持續探索未來零售首創「X-STORE 微型商店」，多元店型持續提供更好及優化的生活消費體驗；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、康是美、黑貓宅急便、星巴克等均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

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展望5月，台灣7-ELEVEN將持續積極拓展線上線下服務，滿足母親節需求，領先整合集團資源展開一系列統一集團LOVE MOM活動，跨集團14大品牌獻上空運哥倫比亞進口康乃馨並推出會員專屬活動；自有甜點品牌「LADEARS」全新亮相，擴大甜點市場大餅；繳稅季首創OPENPOINT全額折抵電費帳單享回饋、就近門市繳納指定代收送購物金，將持續針對生活節慶、節氣、主題日推出豐富多元的商品與服務。

全家4月營收為85.13億元，年增7.39％，創同期新高；累計前4月合併營收為333.89億元，年增7.52％。全家表示，受惠於店數、鮮食、一般商品皆向上成長，帶動整體營收表現。

展望5月，全家指出，對應夏日消暑需求，飲品酷繽沙、冰品霜淇淋、鮮食輕食等品類都將積極搶攻溫升商機，輔以飲料啤酒等聯促活動，端午節預購也將進入銷售高峰，皆可望成為驅動營收的動能。