台灣虎航持續支持動物保育　台北市立動物園馬來虎保育立牌

▲左上圖左起台北市立動物園發言人曹先紹及台灣虎航董事長共同祝賀台北市立動物園110年園慶；右上圖今日放展的馬來虎；下圖陳漢銘與來園的小遊客們，在馬來虎的展區前合影。（圖／台虎提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣第一也是唯一的低成本航空公司台灣虎航今(11)日受台北市立動物園邀請，出席並見證台北市立動物園首次加入全球馬來虎域外保育計畫，歡迎今年3月自法國Le Parc des F?lins貓科園抵達台灣的馬來虎正式放展，台虎董事長陳漢銘並參加馬來虎保育立牌的揭幕儀式。

滿懷感恩的心且為盡企業公民之責，台灣虎航在2015年歡慶開航週年時，就宣布正式參與台北市立動物園的動物認養計畫，以實際的行動支持動物保育工作、回饋予社會。

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且自2017年起，台灣虎航除老虎外，順應國際生態保育趨勢，更加碼認養石虎及雲豹，期待能以企業號召之力，呼籲社會大眾能一同重視老虎、石虎及雲豹，並喚起對於其他瀕危貓科動物的保育及生存問題。

台灣虎航董事長陳漢銘今日出席馬來虎放展開幕活動提及，「今年是台灣虎航的開航第10週年，很榮幸一路走來，台灣虎航就在台北市動物園的企業認養行列中，支持動物園以推廣野生動物保育為目標。此外，台灣虎航機身特有的橘黃底及黑條塗裝，正是來自於老虎的斑紋，再加上今日正式放展的馬來虎，也和台灣虎航的空中巴士一樣，產地都是法國。」道出其中的關連性及巧合，也承諾台灣虎航將持續履行企業公民的責任，致詞最後亦不忘呼籲更多企業能一同關注動物福祉，為野生動物盡一份心力，一起加入「企業認養」的行列，並祝賀台北市立動物園的110週年園慶。

活動最後，由台北市立教育局局長湯志民、台北市立動物園園長諶亦聰、台灣虎航董事長陳漢銘一同在現場進行馬來虎保育立牌的揭幕儀式，接下來將放置在馬來虎展區附近，凡是到動物園的民眾，除可到馬來虎展區和新嬌客見面外，也能和馬來虎保育立牌合影。如果到了展區找不到馬來虎，記得可以放低音量，仔細觀察，說不定會發現馬來虎正躲在草叢中休息或也默默地在觀察遊客呢。