聯電股東注意！咖波杯領取「倒數六天」　錯過就要親赴開會領取

▲聯電股東會紀念品「咖波永續隨行杯」。（圖／記者高兆麟攝）



記者高兆麟／綜合報導

人氣暴棚的聯電股東會紀念品「咖波永續隨行杯」自5月2日開領後，已經吸引超多股民爭相搶領，不過尚未領取的股東要注意期限了，按照聯電紀念品領取方式，如果以委託出席股東會之股東想領紀念品，徵求期間只有到5月17日為止，股東們可要把握最後一周時間，早日前往徵求事務地點領取。

此次聯電股東會紀念品，是超可愛的咖波永續隨行杯，原本根據聯電公布資料，只有淺綠、藍、天藍三色，但有網友透露，其實還有隱藏版「奶茶色」，更有網友說，奶茶色的其實就是奶泡貓，能拿到非常幸運。蝦皮上售價更是驚人，一般版咖波杯喊價590元一個，隱藏版奶泡貓的版本現在已經喊出890元一個的售價。

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根據聯電開會通知單顯示，今年股東會紀念品領取時間是在5／2~5／17止，在委託徵求場所領取，扣除例假日，僅12天可以領取，由於聯電股東會紀念年年熱度很高，往往徵求場大多都提早結束徵求。

▲聯電股東會委託書。（圖／記者高兆麟攝）



此次聯電委託徵求場所只開放持股1張以上股民領取，若是零股股民想要領取紀念品，只能透過「親赴股東會」及「參加電子投票」等2管道領取。

聯電今年股東會訂在5月30日，以此推算，3月27日前持有或買進聯電股票才享有領取股東會紀念品，依集保公司3/29日公布聯電股東人數來看，約有20萬人持有零股。

▲聯電股東會委託書。（圖／記者高兆麟攝）



零股有2管道領取：

一、親赴股東會

零股股民可於5/30股東會當天親自出席股東會，領取紀念品。

二、參加電子投票，攜帶身分證明文件至指定地點領取。

零股股民可利用台灣集中保管結算所的股東會電子投票平台「股東e服務」在4/30至5/27完成投票後，持股東身分證正本或健保卡正本在7/1~7/3，每日下午1 點至下午4點止至聯園活動中心領取。